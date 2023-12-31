İtalya'da Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi yankı buldu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Cuma akşamı oynanması planlanırken iptal edilen Süper Kupa finalinde yaşanan kriz, gelecek ay bu ülkede Süper Kupa maçları düzenleyecek olan İtalya’da da yankı yarattı.

İtalya Süper Kupası finali, gelecek ay dördüncü kez Suudi Arabistan’da yapılacak.

Napoli, Inter, Lazio ve Fiorentina takımları arasındaki 2023/2024 Süper Kupa yarı final ve final maçları 18-22 Ocak tarihleri arasında Riyad’da oynanacak.

Türk takımların, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında sahaya Mustafa Kemal Atatürk’ü anan pankartlar ve formalarla çıkmak istemesi üzerine Suudi yetkililerle yaşanan anlaşmazlık bu açıdan da İtalya basınında geniş yer buldu.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera bugün haberi “Barışçı sloganlara hayır. Riyad’da diplomatik vaka, Türk Süper Kupası iptal” başlığıyla verdi.

Il Giornale gazetesi de bugün baş sayfasından yayımladığı yorum yazısında “Suudilerin evinde barıştan söz etmek yasak” dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın “rönesans” projesine atıfla “Arabistan, huzursuz rönesans” başlığıyla yayımlanan yazıda iğneleyici ifadeler yer aldı:

“Muhammed bin Salman Eylül'de, Ortadoğu'nun yeni Avrupa olacağını ve bir sonraki küresel Rönesans'a öncülük edeceğini ilan etti. Muhammed, Oriana Fallaci'yi okumuş olmalı ama Rönesans'tan önce gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi rolü oynadığı gerçeğini söylemesi gerekiyor. Ama kimin umrunda: Inter-Napoli-Lazio-Fiorentina ve Real&Atletico Madrid-Osasuna-Barcelona, Ocak ortasında futbol oynamak için Arabistan'a akın edecek. Mutlu yıllar. Daha doğrusu, Selam. ”

Il Foglio gazetesi de Galatasaray-Fenerbahçe hadisesini detaylı olarak aktardığı haberinde “Bir şehir efsanesine göre yüzyıl önce futbolun savaşları durdurma gücü vardı, 2023'ün sonundaysa yangın çıkaran futbol oldu” diye yazdı.

Il Foglio da İspanya ve İtalya Süper Kupa maçlarının gelecek ay Riyad’da oynanacak olmasına atıf yaparak şöyle devam etti:

“Gelecek haftalarda Riyad, İspanya Süper Kupası veya dört takımla (Fiorentina, Inter, Lazio, Napoli) İtalya Süper Kupası gibi benzer etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu gibi sansasyonel diplomatik vakalardan kaçınmak için umalım ki protokol etraflıca detaylandırılmış ve paylaşılmış olsun.”

Solcu Il Manifesto gazetesi haberi “Atatürk ‘istenmeyen kişi’. Riyad’da maç iptal” başlığıyla duyurdu. Gazete, Atatürk’ün bugünün Türkiye’sinde “dokunulmaz” ve “tartışılmaz” bir yere sahip olduğunu, Suudi Arabistan’ın karşı durduğu laikliğin de Türk toplumunun bir kısmı için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sağ çizgide yayın yapan La Verita gazetesi ise Suudi Arabistan ve Katar gibi “petrol zengini” ancak “demokratik çeşitliliği sevmeyen” ülkelerle yapılan futbol anlaşmalarını eleştirdi.

Gelecek ay Süper Kupa için Riyad’a gidecek İtalyan takımlarından Inter’in, memleketi Milan kentinin bayrağındaki haç işareti yüzünden sorun yaşaması ihtimaline dikkat çeken gazete şöyle yazdı:

“Atatürk’ü yasaklamaktan, örneğin Milanlı bir takımın Milan'ın sembolünü (haç) sergilemesini engellemeye giden yol çok kısa olabilir.”

İtalya basınındaki haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına gelen okur yorumlarında da ağırlıkla Galatasaray ve Fenerbahçe ekipleri çekilme kararları nedeniyle tebrik edildi.

İlk kez 2019’da Cidde’de yapıldı

İtalya, Süper Kupa finalleri için 2018’de Suudi Arabistan ile birkaç yıllık anlaşma imzaladığında ülkede büyük bir tepki dalgası oluşmuştu.

Ocak 2019’da İtalyan Süper Kupa finali ilk kez bu ülkede, Cidde kentinde oynandığında Cemal Kaşıkçı cinayeti gündemde üst sıralardaydı.

Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra Suudi Arabistan’ın Yemen’deki bombardımanları, insan hakları ihlalleri, kadınların tribünlere kabulünün kısıtlı olması gibi birçok nedenle Süper Kupa’nın bu ülkede düzenlenmesi İtalya’da protesto edilmişti.

Hak örgütleri, Suudi Arabistan’ı insan hakları konusundaki sicilini ve kötü imajını “sporla aklamaya” çalışmakla, İtalya futbol otoritelerini ve katılımcı takımları da suç ortaklığıyla suçluyordu.

2019’da Suudi Arabistan’da oynanan ilk Süper Kupa finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya gelmişti. Sıkı bir Milan taraftarı olan dönemin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Suudi Arabistan’da yapılmasını protesto amacıyla maçı izlemeyeceğini söylemişti.

İtalya Süper Kupası’ndan sorumlu olan Serie A ise, bu organizasyonun yurt dışında yapılmasının, ulusal liglerin uluslararası düzeyde tanıtılması için bir vitrin teşkil ettiğini savunuyor.

İtalya basını 2019’da, Suudi Arabistan’la yapılan anlaşmanın 22.5 milyon Euro değerinde olduğunu yazmıştı. Geçen yıl çıkan haberlerde de, Riyad yönetiminin İtalyan Süper Kupası’na altı yıl daha ev sahipliği yapmak ve yalnızca final maçı değil yarı finallerin de bu ülkede oynanması için 138 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.

İtalya Süper Kupası ilk kez 1993’te yurtdışında yapılmış, Milan ve Torino ekipleri ABD’deki final maçında karşı karşıya gelmişti. İtalya daha sonra Süper Kupa finallerini 12 kez, Çin, Libya, Katar ve Suudi Arabistan gibi başka ülkelerde yaptı.