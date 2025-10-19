Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE ERHÜRMAN CUMHURBAŞKANI

777 sandıktan 580'inden gelen sonuçlara göre ana muhalefetteki CTP'nin lideri Tufan Erhürman KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen Erhürman'ın geçmişi de merak konusu oldu.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 1970 yılında doğdu. Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs anlaşmazlığının çözümü için yürütülen müzakerelerde görev aldı. Daha önce 1999-2004 yılları arasında Türkiye Adalet Bakanlığı'nda çalışmış ve Türkiye'de ombudsmanlık kurumunun kurulması için çalıştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı oldu. Ocak 2018'den itibaren dört partili bir koalisyonun lideri olarak Başbakanlık görevini yürüttü. Koalisyon hükümeti 9 Mayıs 2019'da istifa ederken, Erhürman, 22 Mayıs 2019'da Ersin Tatar tarafından devralınana kadar başbakan olarak görevine devam etti.

Erhürman, orta öğrenimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini de Ankara Üniversitesi'nden aldı. 2001 yılındaki doktora tezi "Kurumun ve Ombudsman'ın Hukuk Dışı Denetimi" üzerineydi.

Erhürman, 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi , Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde kamu hukuku dersleri verdi. Daha sonra 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders verdi. Erhürman ayrıca 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde de ders verdi.

Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerde yer aldı.

2013 seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'nde Lefkoşa milletvekili adayı oldu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler adayı olarak milletvekili oldu.

O dönemde parlamentoda temsil edilen 4 partinin de kabul ettiği 23 değişiklikle anayasayı değiştirmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Ancak, 2014 referandumunda seçmenlerin %62,3'ü yeni anayasayı reddetti . Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Genel Sekreteri oldu.

Erhürman, 13 Kasım 2016'da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve dolayısıyla ana muhalefetin lideri oldu. 2018 erken seçimlerinde yeniden Milletvekili seçildi , ancak partisinin 9 sandalye kaybetmesini engelleyemedi.

19 Ocak 2018'de Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halk Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nden oluşan 4 parti arasında bir koalisyon oluşturmak için görüşmeler başladı ve nihayetinde Erhürman kabinesinin kurulmasıyla sonuçlandı.