Resmi Gazete'de yayımlandı! Katar'ın askeri hava araçları ve personeli Türkiye'de konuşlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katar askeri hava araçları ve destek personelleri Türkiye'ye konuşlandırılacak. Hatırlanacağı üzere iki ülke arasındaki anlaşma 2 Mart tarihinde imzalanmıştı.

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart'ta imzalanan anlaşma bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Katar ile Türkiye arasında yapılan askeri anlaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin 15 Eylül tarihli mükerrer sayısında yer aldı. Buna göre, Katar askerinin Türkiye'de konuşlanmasına ilişkin bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

"ASKERİ HAVA ARACI VE PERSONEL TÜRKİYE'DE KONUŞLANACAK"

Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Kararda, "2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan ve 7386 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması konusunda Teknik Düzenleme'nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir." denildi.

"TEKNİK DÜZENLEME" VURGUSU

Kararın ekinde yer alan anlaşmaya "Teknik düzenleme" denilerek şu ifadelere yer verildi; "Bu teknik düzenlemenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müsaade verilen bölgelerde konuşlanan Katar askeri hava araçlarının, personelinin ve teçhizatının geçici konuşlanması, yerleşimi ve kullanımı konusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahibi ülke desteğini düzenlemek için kuraları, ilkeleri, sorumlulukları ve ihtiyaçları belirlemektir."

"GİZLİ ASKERİ BELGELERİ SIZDIRMAMA ŞARTI"

Düzenlemede, gelen Katar askerlerinin hiçbir suça karışmamış olması şartı aranacağı belirtilirken, tarafların, elde ettikleri gizli askeri bilgileri sızdırmamak konusunda da yasalara uyması gerektiği şartı olmasına karar verildi.