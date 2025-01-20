Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

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Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

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ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

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ABD'deki başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump, 47. Başkan olarak ikinci görev dönemine resmi olarak başladı. Trump, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ülkenin 'altın çağını' yaşayacağını belirtti.

ABD'de yeni dönem resmen başladı. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan 47. Başkan Donald Trump, ikinci görev dönemine yemin ederek başladı.

"ABD ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK"

Yemin sonrası kürsüye gelen Trump kritik açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD altın çağını yaşayacak. Önceliğimiz gururlu ve zengin bir ülke inşa etmek olacak. Herkes bize saygı duyacak" ifadelerini kullandı.

"Şu anda hepimiz bir aradayız. Bugünden itibaren ülkemiz yeniden refaha konuşacak, artık bizden kimsenin faydalanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Trump, "Her gün Trump yönetimiyle şahsi olarak Amerika'yı bir numara yapacağım. Egemenliğimiz geri gelecek, güvenliğimizi yeniden oluşturacağız, adalet yeniden gerçek olacak ve adalet bakanlığının haksız silahsızlaştırılması sona erecek.

Birinci önceliğimiz her zaman için gururlu, refah içinde ve özgür bir ülke olmak olacak. Amerika çok yakında daha güçlü, daha büyük ve şimdiye kadarkinden çok daha sıra dışı bir ülke olacak. Başkanlık'a geri dönüyorum ve kendime çok güveniyorum. Ülkemizde çok büyük yeniliklere sebep olacağız ve bütün dünyada yankıları hissedilecek. Amerika bu fırsatı öncekinden de büyük bir atiklikle kullanacak" ifadelerini kullandı.

"TANRI HAYATIMI KURTARDI"

ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı suikast girişimini hatırlatarak da "ABD'yi yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" diye konuştu.

"ACİL DURUM İLAN EDECEĞİM"

Yeni dönemde ABD'nin merakla beklenen sığınmacı politikasına değinen Trump, "Amerika sınırlarını korumayan bir ülkemiz var ve acil durumlarda karar veremeyen bir ülkemiz var. Los Angeles'ı şu anda izliyoruz ve haftalar önce savunmamızın bir simgesiydi. En güçlü insanlarımızın bulunduğu yerdi. Çoğu aslında burada oturuyor ve bu güçlü insanların evleri yok. Burada hiç kimse hiçbir şey yapamıyor bu konuda ve bu değişmek üzere. Şu anda işe yaramayan bir sağlık sistemimiz var. Eğitim sistemimiz çok kötü bir durumda" sözlerini sarf etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca düzensiz göçle mücadele için ABD'nin güney sınırında acil durum ilan edeceğini de duyurdu.

"MEKSİKA KÖRFEZİ'Nİ AMERİKAN KÖRFEZİ OLARAK ADLANDIRACAĞIZ"

ABD'nin dış politikada izleyeceği adımlara ilişkin ise Trump'ın ilk mesajı, Meksika Körfezi'ne ilişkin oldu. "Meksika Körfezi'ni Amerikan Körfezi olarak adlandıracağız" diyen Trump, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" ifadesini kullandı.

İLK YAPACAKLARINI TEK TEK SIRALADI

Trump göreve başlamasının ardından atacağı ilk adımları da açıkladı. Trump şöyle konuştu: "Kartelleri Yabancı Terör Örgütleri olarak da tanımlayacağız. Hükümetimize, yabancı çeteleri ortadan kaldırmak için tüm gücü kullanmasını emredeceğim. Maliyetleri ve fiyatları hızla düşüreceğiz. Amerika bir kez daha üreten bir ülke olacak. Ve hiçbir üretim ülkesinin sahip olamayacağı bir şeye sahibiz: Dünyadaki herhangi bir ülkenin sahip olabileceği en büyük petrol ve doğal gaz. Bunu kullanacağız."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıJokerAllame:

ne kadar güzel şeyler vaad ediyor halkına:) 17000 TL ile mutlu olanlar her şey mustehak

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Haber YorumlarıVEFA:

Gördünüz mü Tüccar Trump'ı adam neler neler anlatıyor. Yaa işte! "Sular akar, Türkler bakar"!..

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Haber YorumlarıKemal Çelik:

Adam sınır ları koruyamız diyor bizimki kaldırıyor sınırı

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıÖmer:

Yaş 62, 30 yıl primle emekli maaşı 120 TL hazine yardımı ile 14.468 TL. Ülkenin parasını çalanlara lanet olsun.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

N azından depremde , pandemi de ve sıkışınca vatandaşa IBAN numarası atmıyor sabredin demiyor İşte gerçek devlet adamı Ne idi Dostum Baiden olmadı dostum Netenyahu Bu gidişle apo diyecek avareler

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Sarıların Trampı iç temizlik yapcak! Tüm mandacıları, soytarıları, demokrat artıkları, lağım fareleri filan hepsi temizlenecek ve yerlerine Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Oh be ne güzel bir durum.

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Haber YorumlarıAli Hızel:

Adam marsa da hük edeceğiz felan demiş Biz suriyeyi yönetme peşindeyiz

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Vahşi efendileri okyanus otesinden konuşurken İçimizdeki Amerikalıların ağzının Salyasi akiyordur bu vaatlere.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Orayı burayı sömürerek altın çağ vadediyor.

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Haber YorumlarıA Alkan:

Adam ne güzel öz eleştiri yapıyor, eğitim sağlık vs. Biz de olsa kimse beceriksizliğini söylemiyor. Her şey güllük gülistan

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