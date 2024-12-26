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Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı

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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet, Humus kentinde beklemediği bir ayaklanmayla karşılaştı. Devrik rejim güçleri Suriye'nin geçiş hükümetine karşı sokaklara inerken Suriye Milli Ordusu provokasyonları bastırmak için Humus'ta operasyon başlattı. 4 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de HTŞ, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve beraberindeki silahlı grupların devirdiği devrik Esad rejimi güçleri, Humus kentinde Suriye geçiş hükümetine karşı ayaklandı.

KURULAN PUSUDA 14 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman'ın, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada devrik Beşar Esad rejimi unsurlarının Tartus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu belirtti. Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE EK KUVVETLER GÖNDERİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus kentinde ayaklanma çağrıları yaparak sokaklara çıkan devrik rejim destekçilerine karşı operasyon başlattı. SMO, Humus kentindeki provokasyonları bertaraf etmek üzere bölgeye ek kuvvetler gönderdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yarın sabaha kadar Humus, Lazkiye, Cebele ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan SMO güçleri, ayaklanma çıkartan provokatörleri yakalamaya başladı.

PROVOKASYONLAR SÜRÜYOR

Suriye içişleri Bakanlığı, paylaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğunu ve hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiği ifade edildi. Suriye'nin bazı kentlerinde ayaklanma çağrıları yaparak provokatif girişimlerde bulunan şahıslardan birinin Lübnan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Provokasyonlar, Suriye geçiş hükümetinin, İran'ı ikaz etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Şii ve Hıristiyan cemaatler meydanlara çıkmasıyla başladı.

Olayların, İran Dışişleri Bakanı Irakçi'nin tehditkar açıklamaları sonrası başlaması soru işaretlerine neden oldu. Irakçi, gelecekte Suriye'de çok şey değişeceğini veSuriye'de zaferden bahsedenlerin beklemesi gerektiğini belirtmişti. Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" diyerek İran'ı uyarmıştı.

Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıJY:

TÜM DİNLER TAMAMEN KALDIRILMADAN BARIŞ GELMEZ.

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Yorum Beğenme228
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Haber YorumlarıMGk:

Esad'ı destekleyenler terörist mi oldu şimdi Reis kral adamsın

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Halil Yarbaşı, arkadaşım. Taraftar olmayın. Ülkeyi soyup sogana çeviren akp, bakara makara diyen akp ( Yani iktidar ) senin dersin muhalefet. Biraz sucu yöneten de arasan. Taraftarlık yapmasanız. Yetki verildi gördünüz mü etkiyi. Kim haklıysa, kim suçluysa hakkını ona teslim edin. Çok rica ediyorum. Ögrenilmiş davranışların etkisinde taraftar olmayın.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme46
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Haber Yorumlarıali gökşen:

Hırsız esadin Rusya'daki bankada olan Suriyelilerin paraları üzerinden fonlanan Esad atıkları zıplıyor ama nafile...

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Ölüm kolay son bulmayacak o topraklarda maalesef kimin gücü kime yeterse

Yorum Beğen56
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Haber YorumlarıRealist:

Rejim güçleri değil. Yeni suriyenin yaptığı infazlara karşı halk ayaklanması. Daha net mi söyleyeyim Alevilerin aşırıcı dincilere karşı (DEAŞ mi dersin İşid mi dersin) yaptıkları kıyıma karşılık isyan ve savunma. Rejim gücü diye birşey yok. Yalancilar. Hepsinin görüntüleri. Yeni suriye dediğiniz israile biatını bildirdi.

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Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Türkiye silahlı kuvvetleri bir an önce girmesi gerekiyor işin içinde PKK var

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarıfeyz bozan:

Ne ararsan var arap topraklarında maşa bir toplum hepsinin ipi bir Avrupa devletinin elinde kim güç sahibi ise onun dediği olur bunlarda birbirini yer bizden uzak olsunlar da

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Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

Büyük ayaklanmami? Hayatınız asparagas haberlercom

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMesut123:

Bu daha başlangıç..elin şeyiyle gerdeğe girilmez.daha asiretler var.. Menfaat var

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
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