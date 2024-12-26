Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de HTŞ, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve beraberindeki silahlı grupların devirdiği devrik Esad rejimi güçleri, Humus kentinde Suriye geçiş hükümetine karşı ayaklandı.

KURULAN PUSUDA 14 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman'ın, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada devrik Beşar Esad rejimi unsurlarının Tartus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu belirtti. Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE EK KUVVETLER GÖNDERİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus kentinde ayaklanma çağrıları yaparak sokaklara çıkan devrik rejim destekçilerine karşı operasyon başlattı. SMO, Humus kentindeki provokasyonları bertaraf etmek üzere bölgeye ek kuvvetler gönderdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yarın sabaha kadar Humus, Lazkiye, Cebele ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan SMO güçleri, ayaklanma çıkartan provokatörleri yakalamaya başladı.

PROVOKASYONLAR SÜRÜYOR

Suriye içişleri Bakanlığı, paylaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğunu ve hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiği ifade edildi. Suriye'nin bazı kentlerinde ayaklanma çağrıları yaparak provokatif girişimlerde bulunan şahıslardan birinin Lübnan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Provokasyonlar, Suriye geçiş hükümetinin, İran'ı ikaz etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Şii ve Hıristiyan cemaatler meydanlara çıkmasıyla başladı.

Olayların, İran Dışişleri Bakanı Irakçi'nin tehditkar açıklamaları sonrası başlaması soru işaretlerine neden oldu. Irakçi, gelecekte Suriye'de çok şey değişeceğini veSuriye'de zaferden bahsedenlerin beklemesi gerektiğini belirtmişti. Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" diyerek İran'ı uyarmıştı.