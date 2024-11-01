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Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı

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Norveç'in başkenti Oslo'da bir tramvay, kontrolden çıkarak Apple ürünleri satan Eplehuset mağazasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde tramvayın yüksek hızla seyir halindeyken kontrolden çıktığı ve mağazaya çarptığı görülüyor. Yaralıların durumunun hayati tehlike arz etmediği belirtildi. Kazanın nedeni belirlenmesi için uzman ekiplerin detaylı inceleme yapacağı açıklandı.

Norveç'in başkenti Oslo'nun en işlek caddelerinden Storgata'da bir tramvay raydan çıkarak Apple ürünleri satan mağazaya daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çok vagonlu tramvayın yüksek hızla seyir halindeyken kontrolden çıktığı ve Eplehuset isimli mağazaya çarptığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar şaşkınlık içinde olay yerine koştu.

Daily Telegraph'ın haberine göre, sola dönüş yapması gereken tramvay yoldan çıkarak mağazanın içine girdi. Yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu tramvayda yaralananlar arasında sürücü de yer alıyor. Yetkililerin açıklamasına göre yaralıların durumu hayati tehlike arz etmiyor.

Norveç polisi olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Akşam saatlerinde kaldırılan tramvayın ön kısmının ciddi hasar gördüğü ve ön camının tamamen parçalandığı gözlendi. Polis sözcüsü, kazanın nedeninin belirlenmesi için uzman ekiplerin detaylı inceleme yapacağını açıkladı.

Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı

Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı

Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı

Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPerwer:

Belki de ayfon 16 modelini almak istemiş olabilir, bizim kapısında kuyruğa girdiğimiz markaya o balıklama dalmış

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Enteresan

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