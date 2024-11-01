Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı

Norveç'in başkenti Oslo'nun en işlek caddelerinden Storgata'da bir tramvay raydan çıkarak Apple ürünleri satan mağazaya daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çok vagonlu tramvayın yüksek hızla seyir halindeyken kontrolden çıktığı ve Eplehuset isimli mağazaya çarptığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar şaşkınlık içinde olay yerine koştu.

Daily Telegraph'ın haberine göre, sola dönüş yapması gereken tramvay yoldan çıkarak mağazanın içine girdi. Yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu tramvayda yaralananlar arasında sürücü de yer alıyor. Yetkililerin açıklamasına göre yaralıların durumu hayati tehlike arz etmiyor.

Norveç polisi olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Akşam saatlerinde kaldırılan tramvayın ön kısmının ciddi hasar gördüğü ve ön camının tamamen parçalandığı gözlendi. Polis sözcüsü, kazanın nedeninin belirlenmesi için uzman ekiplerin detaylı inceleme yapacağını açıkladı.