Putin yanlısı politikacı, elleri bağlı şekilde ağaçta asılı bulundu

Rusya'da son günlerde art arda gelen şüpheli ölümler dikkat çekiyor. Ülke gündeminde iki olay öne çıktı: Ellerinden bağlı şekilde ağaçta asılı bulunan zengin bir Putin yanlısı siyasetçi ile Moskova'daki lüks bir otelde ölü bulunan eski bir ulaşım yöneticisi.

Vitaly Kapustin, 43 yaşında, inşaat şirketi sahibi ve bölgesel milletvekiliydi. Kapustin, bir yol kenarında yüksek bir ağaçta, elleri arkadan bağlı halde asılı bulununca olay polisi alarma geçirdi. Görgü tanıkları, "O kadar yüksekteydi ki bir insan kolayca oraya çıkamaz. Ellerinin bağlı olduğunu gördük" diyerek intihar ihtimaline şüpheyle yaklaştı. Kapustin, Putin yanlısı Birleşik Rusya Partisi üyesiydi. Ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu olay, haftanın üçüncü şüpheli ölümü oldu. Bir gün önce, eski ulaşım yöneticisi Alexander Fedotov, Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndaki lüks bir otelin dışında ölü bulundu. Fedotov'un yüksek katlı bir odada kaldığı, otel odasında yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölümüne dair intihar notu bulunmadı. Fedotov, geçen yıl St. Petersburg'da ulaşım müdürlüğü görevinden ani bir şekilde ayrılmıştı. Bu istifa, Rusya'nın güçlü istihbarat servisi FSB'nin soruşturma yürüttüğü iddialarıyla gündeme gelmişti.

Fedotov'un, Temmuz ayında görevden alınan ulaşım bakanı Roman Starovoit ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Starovoit'in ölümü de hâlâ birçok kişi tarafından şüpheli bulunuyor. Bazı iddialara göre Fedotov işkence edildikten sonra öldürüldü. Ayrıca her iki isimle bağlantılı başka bir yetkilinin de kaybolduğu bildirildi.

Fedotov'un ölümü, bir gün önce Boris Avakyan adlı eski gümrük müdürünün ölümüyle gündeme gelmişti. Avakyan, St. Petersburg'daki Ermeni Konsolosluğu'nda bilekleri kesilmiş şekilde ölü bulunmuştu. Avakyan'ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışmalı.

Geçtiğimiz hafta da askeri bağlantılı büyük bir fabrikanın üst düzey yöneticisi Alexander Tyunin, silahla vurularak ölü bulundu. Uzmanlar, bu ve benzeri ölümlerin iş dünyasındaki anlaşmazlıklarla ve siyasi baskılarla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Rusya'da özellikle son dönemde üst düzey şirket yöneticilerinin ve siyasetçilerin şüpheli ölümleri, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor.