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Putin'in ziyareti için alınan güvenlik önlemleri kapsamında öğrenci yurduna ambulans girişi, yemek siparişi yasaklandı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kaliningrad'daki Kant Baltic Federal Üniversitesi'ne (BFU) yaptığı ziyaret sırasında alınan olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle, öğrencilere ambulans ve yemek servisi yapılması yasaklandı. Ayrıca, öğrencilerin sabah 5'te odalarında olmaları ve kapıları kilitlemeleri gerektiği belirtildi.

Putin'un Rusya'nın, Kaliningrad şehrine yaptığı ziyaret kapsamında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

ŞehirdekiKant Baltic Federal Üniversitesi (BFU) öğrencilerine, ambulans ve yemek servisi yapılmasının yasaklandığı bir uyarı yapıldı. VKontakte'deki bir öğrenci grubundan gelen bir mesajda, öğrencilere Putin'in ziyareti sırasında yemek servisi ve ambulans hizmetinin yasak olduğu belirtildi.

Ayrıca, sabah 5'te bütün odalarda dolaşmamaları, kapılar kilitliyse başka bir anahtarla açılacağı konusunda uyarıldı. Mesajda, "Ambulans, alana gönderilmeyecek (herkes sağlıklı olsun!)" ifadesi de bulunuyor. Bunun yanında, yatakhane içinde çamaşır makinelerinin ve yatak çarşaflarının değiştirilmeyeceği belirtiliyor.

"Bir gün daha dayanmalı ve normal hayata dönmeliyiz" denildi.

BFU öğrencilerinden biri, yurttan çıkmalarına izin verildiğini, ancak sadece orman yönünde ve Putin'in ziyareti sona erene kadar geri dönüşe izin verilmiyordu.

Perşembe günü Putin, BFU öğrencileriyle bir araya geldi - buluşma açıkça Öğrenci Günü için planlanmış gibiydi. Putin, Rusya'nın beşinci dönemi için başkanlık yarışına giren bir kişi olarak, öğrencilere Königsberg'de (şimdi Kaliningrad) yaşamış filozof Immanuel Kant'ın eserlerini incelemeleri çağrısında bulundu.

Putin'e göre, "çok merak uyandırıcı, ne dediğini, ne yazdığını ve ne düşündüğünü okumak ve anlamak anlamına gelir." Putin ayrıca öğrencilere daha erken evlenmelerini ve üç çocuk sahibi olmalarını önerdi. Bunun ulusal nüfusun artırılması için gerekli olduğunu söyledi.

Putin'in ziyareti için alınan güvenlik önlemleri kapsamında öğrenci yurduna ambulans girişi, yemek siparişi yasaklandı

Putin'in ziyareti için alınan güvenlik önlemleri kapsamında öğrenci yurduna ambulans girişi, yemek siparişi yasaklandı

Putin'in ziyareti için alınan güvenlik önlemleri kapsamında öğrenci yurduna ambulans girişi, yemek siparişi yasaklandı

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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