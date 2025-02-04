Putin'in 'Ölüm Mangası' komutanı, Moskova'da öldürüldü

Putin destekçisi ve Arbat taburunun kurucusu Armen Sarkisyan (46), Moskova'daki lüks Scarlet Sails apartmanında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Ukrayna kaynaklı olduğu düşünülen saldırıda, bir koruma da öldü, üç kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Donetsk ve Rusya'nın Kursk bölgelerinde savaşan birliklerin komutanı olan Sarkisyan, patlamada ağır kafa ve göğüs yaralanmaları aldı. Hastaneye kaldırılan Sarkisyan, komaya girdikten sonra hayatını kaybetti.

Ermeni asıllı Sarkisyan, 2014'te Ukrayna'daki Onur Devrimi katılımcılarını hedef alan pro-Rus "ölüm mangalarının" organizatörlerinden biri olarak biliniyor. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in yakın çalışma arkadaşı olan Sarkisyan, işgal altındaki Donetsk'teki hapishanelerin "gözcüsü" olarak atanmıştı.

Saldırıyla ilgili Rus Soruşturma Komitesi cinayet soruşturması başlattı. Güvenlik kameraları inceleniyor ve görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor.