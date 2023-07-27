Putin'e baş kaldıran Wagner liderinden haber var! Görüntülendiği yer tartışmaları alevlendirecek

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'da 1 günlük isyana kalkışan Rus paralı ordusu Wagner lideri Yevgeni Prigojin, St. Petersburg'ta Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nda ortaya çıktı. Forumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir konuşma gerçekleştirdi. Prigojin'in darbe girişiminden sonra Putin'in katıldığı forumda görüntülenmesi tartışmaları alevlendirecek.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'da isyana kalkışan Rus paralı ordusu Wagner lideri Yevgeni Prigojin, darbe girişiminin ardından Rusya'da ilk kez görüntülendi. Prigojin, St Petersburg'ta düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'na katıldı. Forumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inin de konuşma yapması dikkat çekti.

PUTİN'İN DE KATILDIĞI ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Rusya'nın St Petersburg şehrinde Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu düzenlendi. Foruma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılırken, zirveye katılan bir isim dikkat çekti.

PRİGOJİN, PETERSBURG'TAKİ FORUMA KATILDI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'da isyana kalkışıp ardından ülkeden ayrılan Wagner lideri Yevgeni Prigojin uzun zaman sonra ilk kez Rusya'da görüntülendi. Prigojin, Putin'in konuşma yaptığı zirvenin oturum aralarında görüldü.

RUSYA, AFRİKA'DA 6 ÜLKEYE ÜCRETSİZ TAHIL GÖNDERECEK

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumdaki konuşmasında, 3-4 ay içinde 25 ila 50 bin ton tahılı Afrika'da 6 ülkeye ücretsiz olarak gönderebileceklerini söyledi.