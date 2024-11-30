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Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra "köpek özrü" geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı bir görüşmede köpeğinin odaya girmesi sonucu yaşanan krizle ilgili 17 yıl sonra özür diledi. Putin, Merkel'e hitap ederek, "Angela, üzgünüm. Seni rahatsız etmek istememiştim" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı bir görüşmede yaşanan "köpek krizi" nedeniyle 17 yıl sonra açıklama yaptı.

2007 yılında Soçi'de gerçekleşen toplantıda, Putin siyah Labrador köpeği 'Koni'yi görüşme odasına getirmiş ve bu durum Merkel'i oldukça tedirgin etmişti. O dönemde çekilen bir fotoğrafta, köpeğin odanın ortasında durduğu ve Merkel'in endişeli bir ifade takındığı görülüyordu.

Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra 'köpek özrü' geldi

PUTIN'DEN 17 YIL SONRA GELEN ÖZÜR

Eski başbakan salı günü yayınladığı anılarında yer verdiği bu olayı, Putin'in güç gösterisi yapma girişimi olarak yorumladı. T-Online haber sitesinde yer alan habere göre konuyla ilgili konuşan Putin, Merkel'in köpek fobisi olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Eğer bunu bilseydim asla böyle bir şey yapmazdım" dedi. Putin, konuya dair açıklamasında niyetinin Merkel'i üzmek olmadığını, aksine "dostane bir atmosfer" yaratmak istediğini belirtti ve Merkel'e hitap ederek, "Angela, üzgünüm. Seni rahatsız etmek istememiştim" dedi.

Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Putin, Merkel'den 17 yıl sonra özür diledi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeynel Bereket:

Adam özür dilemiyor, gene dalga geçiyor

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