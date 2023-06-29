Putin'den cami ziyareti! Hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i alıp İsveç'teki skandala gönderme yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki en eski cami olarak geçen 8. yüzyılda yapılan Dağıstan Derbent'teki Cuma Camiini ziyaret etti. Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Putin, İsveç'te aynı gün Kur'an yakılmasına gönderme yaparak "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar" dedi.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki en eski cami olarak geçen 8. yüzyılda yapılan Dağıstan Derbent'teki Cuma Camiini ziyaret etti. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldığı gün gerçekleşen ziyarette Putin, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğine işaret ederek, "Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur." dedi.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent şehrine ziyarette bulundu. Derbent'in tarihi camisini ziyaret eden Putin, Dağıstanlı Müslümanların temsilcileriyle bir araya geldi. Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

"İNSANLARIN DİNİ DUYGULARINA SAYGI GÖSTERMİYORLAR"

Putin, hediye için teşekkür ederek "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız." diye konuştu.