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Prens Selman'ı suikast korkusu sardı: Bunu yaparsam beni öldürürler

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Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, görüştüğü ABD'li yetkililere İsrail ile normalleşme adımlarını atmaları durumunda suikasta kurban gitmekten endişe duyduğunu iletti. Selman, eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı örnek göstermiş.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongre üyelerine iletti.

ENVER SEDAT'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Amerikan Politico'da yayınlanan haberde; Prens bin Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirdi. Suudi Prensin, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği belirtildi.

Prens Selman'ı suikast korkusu sardı: Bunu yaparsam beni öldürürler

ABD'DEN MEDET UMUYOR

Haberde, "Prens bin Selman'ın, İsrail'le ilişkileri düzeltmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD'yi bu yolla ülkesi için daha uygun bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı" yorumu yapıldı.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZEREYDİ

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme görüşmeleri sürüyordu. İsrail öncesinde, ABD arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmişti.

MÜZAKERELERİN KAPSAMI

Politico, Suudi Arabistan ve İsrail arasında gizlice yürütülen müzakerelerde ele alınan normalleşme anlaşmasının, nükleer program ve teknolojiye yatırım karşılığında Riyad'ın Çin'le anlaşmaları sınırlamasını da içerdiğini aktardı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (1)

Harun Taş:

Eğer günün birinde ebabil kuşları kabe'yi korumaya gelirse ağzındaki taşları kime atacak. Kuşları bile çaresiz bırakan kirli bir zamandayız. Yüce Rabbim o kuşlara alternatif ilahi hikmeyle bir çare nasip etsin.

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