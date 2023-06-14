Mide bulandıran görüntü! Restoran çalışanı ayağını kesme tahtasına koyup tırnaklarını kesti

Bir turist, Prag'da bir vegan restoranında restoran çalışanını mutfak tezgahında tırnak keserken videoya kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan video izleyiciler tarafından büyük bir tepki çekti. Restoranın adını vermeyen turist, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. İzleyiciler, çalışanın hijyenik olmayan davranışına inanmakta zorlandı ve olayın gerçekliğine dair şüphelerini dile getirdi.

ABD'den turist olarak Çekya'ya gelen Brady, Prag'da vegan yiyecek ararken korkunç bir deneyim yaşadı. Aralık ayında Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiği sırada başına gelen bu olayı bir videoya kaydetti ve video kısa sürede viral oldu. Brady, bir restoran çalışanının mutfak tezgahında tırnağını kestiği anları kayda aldı.

O ANLARI KAYDA ALDI

Videoda, turistin kamerasını bir yiyecek tezgahına çevirdiği ve kasada görevli hiçbir personel olmadığı göze çarpıyor. Çalışanın, paslanmaz çelik tezgahın üzerine oturmuş ve tırnaklarını kesmek için bir kesme tahtasına bacağını kaldırdığı anlar mide bulandırdı. Bu manzarayı gören Brady, rahatsız oldu. Brady, bu görüntüden etkilenerek hiçbir yiyecek almadan oradan ayrıldı. Restoranın adını vermedi ve daha sonra paylaştığı yazıda "Prag, Çek Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezindeki vegan restoran" olduğunu belirtti.

OLAYIN GERÇEK OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Bu videoyu izleyenler şaşkına döndü ve yorumlarda düşüncelerini paylaştı. Birisi şaka yaparak, "Kasiyer: 'Siparişinizle birlikte tırnaklı garnitür ister misiniz?'" dedi. Başka bir kişi ise şaşkınlığını dile getirerek, "Gerçekten bunun hijyenik olduğunu ve bir müşterinin görmezden geleceğini mi düşündü?" diye sordu. Kimi izleyici ise bu olayın gerçek olamayacağını iddia etti. Ancak Brady, gördüklerinin gerçek olduğunu ve geçen Aralık ayında tatil için orada bulunduğunu teyit etti.