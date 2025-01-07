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İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde, 5 saatlik polis operasyonunda iki çocuk babası Marcus Meade yaşamını yitirdi. 24 Aralık'ta elinde bıçak bulunan bir kişi hakkında ihbar alan polis ekipleri, 5 saat süren müzakereler sonrası eve giriş yaptı. Operasyonda önce elektroşok silahı kullanıldı, ardından bir polis memuru göğsünden tek kurşunla Meade'i vurdu.

İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde, güvenlik kameralarına yansıyan 5 saatlik polis operasyonunda, iki çocuk babası Marcus Meade (39) hayatını kaybetti.

24 Aralık günü saat 14:00'te Redditch'teki Fownhope Close'da, elinde bıçak bulunan bir kişi hakkında ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 5 saat süren müzakerelerin ardından, saat 19:40'ta silahlı polisler eve giriş yaptı.

Bağımsız Polis Gözetim Kurumu'nun (IOPC) açıklamasına göre, operasyonda önce elektroşok silahı kullanıldı, ardından bir polis memuru göğsünden tek kurşunla Meade'i vurdu. İlk yardım müdahalesine rağmen Meade, saat 20:00'de olay yerinde hayatını kaybetti.

Meade'in kardeşi Jahziah, "Kalbimizde doldurulamaz bir boşluk bıraktı" dedi. Ailenin paylaştığı bilgilere göre Meade, 2003 yılında bir katili etkisiz hale getirerek cesaret ödülü almıştı.

IOPC Bölge Direktörü Derrick Campbell, "Soruşturmamız devam ediyor. Toplanan polis kamera görüntüleri dikkatle incelenecek ve operasyonun tüm aşamaları değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Meade'in cenaze masrafları için başlatılan yardım kampanyasında 7 bin sterlin toplandı.

Polis, elinde silah bulunan adamı öldürdü

Polis, elinde silah bulunan adamı öldürdü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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