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PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir
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Terörsüz Türkiye süreci adım adım hayata geçiyor. Terör örgütü PKK silahları bıraktığını ve kendisini feshettiğini duyurdu. Bu gelişme dış basında da son dakika olarak duyuruldu. Bloomberg haber ajansı bu kararı, "NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir" yorumunu yaptı.

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Bu gelişme dünya basınında da birinci haber olarak verildi.

BLOOMBERG: TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLMA HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

PKK'nın fesih kararını Bloomberg haber ajansı "40 yıllık savaş sona erdi" diyerek okuyucularına aktardı.

Bloomberg, "PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

Bölgesel güç ! Verin gazı , emirlerinizi yerine getirelim. Suriye'ye girmeyelim , oradaki otonom yapıya dur demeyelim , vs vs

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