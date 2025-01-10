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Pisti kaçıran uçak yola çakıldı: 1 ölü, 7 yaralı

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Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Ubatuba Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan özel bir jet, pisti kaçırarak plaj yolunda alev topuna döndü. Kazada pilot hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İşletmecilik firması Rede Voa, kaza sırasında yağmur nedeniyle pistin ıslak olduğunu belirtti. Brezilya Hava Kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde korkunç bir uçak kazası yaşandı. Ubatuba Havalimanı'na inmeye çalışan özel jet, pisti kaçırınca plaj yolunda alev topuna döndü. Kazada pilot hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Havalimanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan jetin önce güvenlik çitlerini aştığı, ardından iki işlek yolu geçerek plaj şeridine doğru ilerlediği görülüyor. Uçak, yollardaki araçlara çarpmadan geçmeyi başardı ancak plaj şeridine ulaştığında büyük bir patlama ile alevlere teslim oldu.

Kazada mucizevi bir şekilde uçaktaki iki yetişkin ve iki çocuk kurtarıldı. Yetişkinlerden birinin durumunun ciddi olduğu, çocuklardan birinin ise hastanede takip altında tutulduğu bildirildi. Plajda yürüyüş yapan üç kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Havalimanı işletmecisi Rede Voa, kaza sırasında yağmur nedeniyle pistin ıslak olduğunu açıkladı. Brezilya Hava Kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın yaşandığı anların güvenlik kamera görüntülerinde, plajda yürüyüş yapan insanların büyük bir panikle olay yerinden kaçtığı, uçaktan yükselen yoğun siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Pisti kaçıran uçak yola çakıldı: 1 ölü, 7 yaralı

Pisti kaçıran uçak yola çakıldı: 1 ölü, 7 yaralı

Pisti kaçıran uçak yola çakıldı: 1 ölü, 7 yaralı

Pisti kaçıran uçak yola çakıldı: 1 ölü, 7 yaralı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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