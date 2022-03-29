Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi - Haberler

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Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi

Haberler.com - Dünya
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Brezilya'da yaşayan Luiz Henrique Coelho de Andrade isimli futbolcu, pirana dolu nehre düştü. 11 saat boyunca nehirde kalan Andrade'nin sadece kemikleri çıkarılabildi. Futbolcunun, polisler tarafından nehre düşürüldüğü iddiasının ardından soruşturma başlatıldı.

Brezilya'nın kuzeyindeki Manaus'un Educandos kentinden gelen haber, duyanları kahretti. İddialara göre polis korkusu nedeniyle pirana dolu nehre düşen Luiz Henrique Coelho de Andrade adlı futbolcu, feci şekilde can verdi.

Annenin iddialarına göre polis, Luiz'i bir futbol maçından eve dönerken muhtemelen bir suçluyla karıştırdı ve onu Rio Negro nehrine kadar kovaladı. Genç adam suya girene kadar da ateş etmeye başladı.

Yüzme bilmeyen Luiz, suda kalmakta zorlandı. İddialara göre cankurtaran olan bir adam kanoyla onu kurtarmaya geldiğinde, memurlar onlara yardım etmemesini emretti. Ancak bazı basın kuruluşları da, söz konusu polislerin o sırada bir grup şüpheli suçluyu kovaladığını ve Luiz'in yoldan çıkmaya çalışırken suya düştüğünü bildirdi.

Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi

O sırada geçen bir teknedeki insanlar da polisin ateş etme sesinden korktuklarını sözlerine eklediler. Olayın ardından, kayıp futbolcuyu arama çalışmalarına polisler ve itfaiyeciler de katıldı. Cesedi güçlü Amazon Nehri'nin bir kolu olan Rio Negro'dan çıkarıldı.

Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi

Polis, gencin ailesine iddiaları üzerine Asayiş Sistemi İçişleri Dairesi'ne şikayette bulunmaları talimatını verdi. Kurbanın yas tutan yakınları Luiz'in suçla bir ilgisi olmadığını söyledi. Şimdi Luiz'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Profesyonel futbolcu olduğu belirtilen genç adamın hangi kulüpte oynadığı henüz açıklanmadı.

Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi

Haberler.com - Dünya

Ölüm, Dünya, Güncel, Haberler

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