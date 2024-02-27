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Pentagon ve Hamas'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, Gazze'deki katliama isyan ederek "Filistin'e özgürlük!" sloganlarıyla kendini ateşe vermişti. Hayatını kaybeden ABD'li askerle ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kesinlikle trajik bir olay" ifadeleri kullanılırken, Hamas ise kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük!" diye bağırdı.

PENTAGON: KESİNLİKLE TRAJİK BİR OLAY

Daha sonra yaşamını yitirdiği açıklanan Bushnell ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD Hava Kuvvetlerinin, havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabaların bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

"İSRAİL'İ SARSILMAZ ŞEKİLDE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ryder, olayın, Washington DC Metropolitan Polis Departmanı tarafından takip edildiğini kaydederek, bu konudaki soruların onlara sorulması gerektiğini söyledi. ABD tarafından, İsrail'e sağlanan silah ve ekipmanın Gazze'de siviller üzerinde kullanılmasının, ABD ordu personelini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine Ryder, İsrail'i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini, İsrail'e Gazze'de sivil güvenliği ve insani yardımı dikkate alması yönünde beklentileri de iletmeyi sürdüreceklerini söylemekle yetindi.

Pentagon ve Hamas'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

HAMAS: WASHINGTON YÖNETİMİ SORUMLU

Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen "soykırıma" karşı çıkmak amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı (İsrail'i) destekleyen politikası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur." ifadesi yer aldı.

Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe" ışık tutmak için "hayatını feda ettiği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Zaky:

Insanlari milletleri ve dinleri ile ozdestirip kotulememek icin bir ornek. Her milletten insan evladi cikiyor iste.

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Abdullah :

Ama şerefli bir Türk çıkıp afrinde yapılan zülüm için kendini yakmadı o insanların gördüğü zülümle Filistin’in gördüğünde çok çok daha acıydı

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Mustafa Levent:

Adam günahınıza ortak olmayacağım diye kendini yakmış pentagon bunun üzerine bile inadına İsrail'i sarsılmaz şekilde desteklemeye devam edeceğiz diyor kesinlikle insan değil bunlar

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DODOK DODOK:

Vicdan en büyük mahkemedir...

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