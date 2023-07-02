Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun trans komutanı sosyal medyanın diline düştü
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ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı, ABD ordusunda görev yapan trans Binbaşı Rachel Jones'ı paylaştı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının diline düşerek espri malzemesi oldu.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi Twitter hesabı hesabı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görevli eşcinsel Binbaşı Rachel Jones'ı paylaştı. Bu durum sosyal medyadaki kullanıcıların diline düştü.
BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI
Bakanlığın paylaşımında "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor" ifadelerine yer verildi.
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