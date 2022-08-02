Pelosi'nin uçağı rotayı Tayvan'a kırdı: Savaşın ayak seslerini 400 bin kişi canlı olarak izliyor

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş henüz bitmemişken, iki dev ülkenin Pasifik bölgesinde birbirleri ile olan diyaloğu dünya ülkelerini tedirgin ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialara karşı bölgede durmaksızın savaş uçaklarını uçururken, ABD donanması da her ihtimale karşı Pasifik Okyanusu'na demir attı. Tayvan'da ise Çin'in herhangi bir agresif tutumuna karşı olarak askeri güvenlik önlemleri artırıldı.

BİDEN-Xİ JİNPİNG GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin görüşmesinde ana konu Tayvan olurken, konuşmadan herhangi bir sonuç çıkmadı aksine iki ülke lideri birbirine rest çekti.

TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Malezya ziyareti sonrası askeri uçakla Tayvan'a geleceği beklentisi ise ülkeler arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Öyle ki Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun adayı bombalayacağını iddia etti.

PELOSİ'NİN UÇAĞI ROTAYI TAYVAN'A KIRDI

Öte yandan Malezya ziyareti sonrası Asya seyahatine devam eden Nancy Pelosi'nin uçağının rotayı Tayvan'a doğru kırdığı görüldü. Bir internet sitesinde canlı olarak yayınlanan o anların görüntülerini ise yaklaşık 400 bin kişinin izlemesi dikkat çekti.