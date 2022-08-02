Pelosi'nin uçağı rotayı Tayvan'a kırdı: Savaşın ayak seslerini 400 bin kişi canlı olarak izliyor
Gerilimin hat safhada olduğu Pasifik'te savaş çanları çalıyor. Dünya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine odaklandı. Çin hükümetinin tüm uyarılarına rağmen Pelosi'nin uçağının rotayı Tayvan'a kırdığı iddia edildi. Bölgede aralıksız olarak jet uçaklarını uçuran Çin ordusu, plajlara tank konuşlandırmaya başladı. Öte yandan, yaklaşık 400 bin kişi internet üzerinden uçağın rotasını izliyor.
Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş henüz bitmemişken, iki dev ülkenin Pasifik bölgesinde birbirleri ile olan diyaloğu dünya ülkelerini tedirgin ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialara karşı bölgede durmaksızın savaş uçaklarını uçururken, ABD donanması da her ihtimale karşı Pasifik Okyanusu'na demir attı. Tayvan'da ise Çin'in herhangi bir agresif tutumuna karşı olarak askeri güvenlik önlemleri artırıldı.
Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin görüşmesinde ana konu Tayvan olurken, konuşmadan herhangi bir sonuç çıkmadı aksine iki ülke lideri birbirine rest çekti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Malezya ziyareti sonrası askeri uçakla Tayvan'a geleceği beklentisi ise ülkeler arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Öyle ki Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun adayı bombalayacağını iddia etti.
Öte yandan Malezya ziyareti sonrası Asya seyahatine devam eden Nancy Pelosi'nin uçağının rotayı Tayvan'a doğru kırdığı görüldü. Bir internet sitesinde canlı olarak yayınlanan o anların görüntülerini ise yaklaşık 400 bin kişinin izlemesi dikkat çekti.