Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu

Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
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Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde bir araya gelerek sohbet etti. Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki tavırları ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, Paşinyan'ın oturuş şekli ile dalga geçerek, "Aliyev'in karşısında süt dökmüş kedi gibi oturuyor" yorumunda bulundu.

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi.

Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu! Süt dökmüş kedi gibi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki liderin sohbet ettiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar Aliyev'in rahat ve kendinden emin duruşuna, Paşinyan'ın da gerginliğine dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu! Süt dökmüş kedi gibi

"PAŞİNYAN SÜT DÖKMÜŞ KEDİ"

Aliyev için, "Galip gelmenin vermiş olduğu rahatlık" gibi yorumlar yapıldı. Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki oturma şekli ile dalga geçen bazı kişiler ise, "Aliyev'in karşısında süt dökmüş kedi gibi oturuyor" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu! Süt dökmüş kedi gibi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BULUŞTURDU

Öte yandan, zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Paşinyan ile ayak üstü sohbet ederken görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev'i yanına çağırdı. Bu esnada Erdoğan, Paşinyan'ı da sohbete dahil etti. Üç liderin beraber sohbet ettiği anlarda Erdoğan ile Aliyev'in rahat tavırları ve eğlenceli halleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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