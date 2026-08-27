Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi.

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 359'a yükseldiği bildirildi. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada ise toplamda 910 kişinin kayıp durumda olduğu ve kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı. Bu sayıya 517 yabancı uyruklu turist, Nepal ordusundan 44 kişi, Nepal polisinden 28 memurun dahil olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusundan 2 bin askeri personel ve 3 bin 318 polis memurunun da katılımıyla sürüyor.

Başbakan afet bölgesini inceledi

Nepal Başbakanı Balendra Shah, Nuwakot bölgesindeki Bidur ve çevresindeki yerleşim yerleri de dahil olmak üzere sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden bazılarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında yetkililer, güvenlik güçleri ve topluluk temsilcileriyle bir araya gelerek hasarın boyutunu değerlendirdi ve müdahale çalışmalarını görüştü. Başbakan Shah'ın yetkililere selden etkilenen ailelere acil destek sağlanması, kapalı yolların yeniden açılması ve hasar gören altyapının mümkün olan en kısa sürede onarılması talimatını verdiği bildirildi. Shah, yerleşim yerlerini inceledikten sonra başkent Katmandu'ya döndü. Shah, Bidur bölgesinde yaptığı incelemeden sonra Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu Ofisi'nde üst düzey bir toplantı düzenledi. Shah, selden etkilenen bölgelerde kurtarma operasyonlarının hızlandırılması, yaralılara ücretsiz ve etkili tedavi sağlanması, yerinden edilmiş ailelere derhal yardım malzemeleri ulaştırılması konusunda talimatlar verdi. Shah özellikle yerinden edilmiş kişiler için kurulan yardım kamplarının düzenli ve temiz olması gerektiğini vurgularken, kamplarda kadınlara, çocuklara ve yaşlılara gereken önceliğin gösterilmesini istedi.

"Felakete deprem değil, buzul çökmesi yol açtı"

ABD Jeolojik Araştırma Kurumundan yapılan açıklamada selin deprem değil, "buzul çökmesi ve moloz akıntısı" nedeniyle meydana geldiği ve bu durumun da "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere" yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Yakındaki sismik istasyonların, uzun periyotlu sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin ek analizleri, olayın aslında bir buzul çökmesi ve moloz akıntısı olduğunu ve herhangi bir depremin meydana gelmediğini belirlememizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Çin'de 3 can kaybı, 558 kayıp

Çin'in Nepal sınırında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong'da ise toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişi kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı