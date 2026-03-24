Paris'te sol kazandı: Eski adalet bakanını yenen Emmanuel Gregoire belediye başkanı seçildi

Fransa'daki yerel seçimlerde başkent Paris'te zafer solun oldu. Sosyalist aday Emmanuel Gregoire, rakibi eski Adalet Bakanı Rachida Dati'yi geride bırakarak başkentin yeni belediye başkanı seçildi. Seçim zaferini bisiklet turuyla kutlayan Gregoire, çevreci politikaların süreceği ve daha sade bir yönetim anlayışının benimseneceği mesajını verdi. Yeni yönetimin öncelikli gündemleri arasında çocuk istismarı skandalı, konut krizi ve çevreci politikalar bulunuyor.

  • Emmanuel Grégoire, Paris belediye başkanlığı seçiminde eski Adalet Bakanı Rachida Dati'yi yenerek seçildi.
  • Emmanuel Grégoire, Paris'teki kamuya bağlı okullarda ortaya çıkan çocuk istismarı skandalına yönelik denetim ve işe alım süreçlerini yeniden yapılandıracağını açıkladı.
  • Emmanuel Grégoire, Paris'teki konut krizi ve kısa dönem kiralamalara karşı sert önlemler alınacağını belirtti.

Fransa'daki yerel seçimlerde aşırı sağ beklediği başarıyı elde edemezken, başkent Paris'te zafer solun oldu. Sosyalist aday Emmanuel Gréeoire, rakibi eski Adalet Bakanı Rachida Dati'yi geride bırakarak başkentin yeni belediye başkanı seçildi.

ZAFERİNİ BİSİKLET TURUYLA KUTLADI

Seçim zaferinin ardından şehir turuna bisikletle çıkan Gregoire, Parislilere teşekkür etti. Bu sembolik kutlama, hem çevreci politikaların süreceği hem de daha sade bir yönetim anlayışının benimseneceği şeklinde yorumlandı.

AŞIRI SAĞ BÜYÜK ŞEHİRLERDE GERİDE KALDI

Fransa genelinde yapılan yerel seçimler, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi dengelere dair önemli sinyaller verdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), özellikle büyük şehirlerde beklediği çıkışı yapamazken, Paris'te sol adayın kazanması dikkat çekti.

HİDALGO'NUN MİRASI, DEĞİŞİM VURGUSU

48 yaşındaki Gregoire, uzun yıllardır Paris Belediyesi'nde görev yapan bir isim. Son 6 yıl boyunca eski Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcılığını yapan Gregoire, seçim sürecinde "değişim" vurgusuyla öne çıktı.

Daha sade, şeffaf ve "ahlaki titizlik" temelli bir yönetim anlayışı vadeden Gregoire, kamu harcamalarında tasarruf ve şeffaflık sözü verdi.

"PARİS DİRENİŞİN MERKEZİ OLACAK"

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Gregoire, Paris'i aşırı sağa karşı "direnişin merkezi" olarak konumlandıracağını belirterek, "Paris, aşırı sağın şehri olmayacak" mesajını verdi.

GÜNDEMDE KRİZLER VAR

Yeni belediye başkanını bekleyen en önemli başlıklardan biri, kamuya bağlı okullarda ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı. Gregoire, bu konuda denetim ve işe alım süreçlerinin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Paris'teki konut krizi ve kısa dönem kiralamalar da yönetimin öncelikli gündemleri arasında. Gregoire, bu konuda sert önlemler alınacağını belirterek "Airbnb benim düşmanım" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim, daha fazla sokağın yayalaştırılması, yeşil alanların artırılması ve bisiklet altyapısının genişletilmesi gibi çevreci politikaları sürdürmeyi hedefliyor.

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah:

Umarım onlarda kazananlara topal ördek diyecek birisi çıkmaz! Yargı darbesi yapmaz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

