Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılarak hitapta bulundu.

PAPA'NIN ZİYARETİ İLE İLGİLİ AFYONCU'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Leo'nun Türkiye ziyareti tartışmaları da beraberinde getirdi. Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Papa Leo'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Leo şunları söyledi: "Papa II. Urbanus, 27 Kasım 1095'de Clermont Konsili sırasında din adamlarından ve halktan oluşan büyük bir kalabalığa hitap etti.

Ortaçağ'ın en etkili konuşmalarından birini yaparak, Avrupa'daki bütün Hristiyanları, Kutsal Toprakları geri almak için Müslümanlar'a karşı savaşa çağırdı. "Deus vult!" yani "Tanrı bunu istiyor!" haykırışıyla bitirdiği konuşması 200 yıl sürecek Haçlı Seferleri'ni başlattı.

"HAÇLI SEFERLERİNİ BAŞLATAN KONUŞMANIN 930. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE'YE GELDİ"

Haçlı Seferleri sonucunda yüzbinlerce Müslüman, Hristiyan ve Yahudi katledildi. Haçlılar'ın Ortadoğu'da kurduğu devletler, Türkler'in birkaç asır süren mücadelesi sonucunda yokedildiler. Papa 14. Leo bir tesadüf eseri olsa gerek Haçlı seferlerini başlatan konuşmanın 930. yıldönümünde 27 Kasım'da ülkemize geldi."