Papa Francis'in giydiği beyaz mont sosyal medyanın diline düştü

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da giydiği mont sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar konuyla ilgili esprili paylaşımda bulundu.

Amerika kıtasının güneyinden seçilen ilk papa olan veönceki adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, geleneksel "Urbi et Orbi" konuşmasını yaptı. Papa Francis, konuşma sonrası inananları selamladı.

KABARIK MONTU OLAY OLDU

Attığı her adım ve söylediği her söz dış basında gündem olan Papa Francis bu kez giydiği montla gündemde yerini aldı. Papa Francis giydiği beyaz mont sosyal medyanın diline düştü. Kuş tüyü montuyla görüntülenen Papa Francis için bazı benzetmeler yapıldı.

ESPRİLİ YORUMLAR YAPILDI

Kullanıcılar beyaz montun moda defilelerinden ilham alınarak tasarlandığı gibi yorumlarda bulundu.