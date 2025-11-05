Haberler

38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi
Güncelleme:
Papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik Vatikan heyeti, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun yapacağı ziyaret öncesinde Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Heyette, Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina da yer aldı.

  • Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
  • Papa, Patrik Bartholomeos ile 28 Kasım'da İznik'te Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.
  • 38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi ve İznik Bazilikası ile Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek.

Papa'nın Türkiye ziyaretinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi etkinlik yer alacak. İkili, 28 Kasım'da, İznik'e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.

VATİKAN HEYETİ İZNİK'E GELDİ

Papa'nın ziyareti öncesi, Vatikan'dan bir heyet İznik'e geldi. Papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyette, Papa 14'üncü Leo'nun Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina, Kardinal Vekili Özel Sekreteri Dario Loı, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktör Antonia Romana Nazzaro da yer aldı.

AYASOFYA CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİLER

Ziyaret kapsamında ilk olarak sahildeki bir restoranda öğle yemeği yiyen heyet, daha sonra İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti. Vatikan heyetinin ilçedeki temaslarında İznik'in tarihi mirası, restorasyon çalışmaları ve ziyaret güzergahlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı ve Yahudi Üstün hizmet madalyalı olarak üst akıl ne derse onu yapmaya hazırım Alkışlayın lan müptezel troller

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekolojixx a:

Akepeliler tapıyor bunlara makarnacıların vedarı iftarı bunlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Chpnin kankaları gelmiş

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Erdem:

İstanbulu işgal planı devrede Büyü ayin yapacaklar.. yerli büyücüler bunların büyülerini bozun.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Chp devri bitti papazlar Ayasofya'ya da bi uğrayın iki rekat namaz kılarsınız

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
