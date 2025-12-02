Haberler

Papa 14'üncü Leo Lübnan ziyaretini tamamladı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Beyrut'taki 3 günlük resmi gezisini tamamlayarak Roma'ya döndü. Havalimanında yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlama alanına yaptığı ziyaretin kendisini derinden etkilediğini vurguladı ve silahlı mücadeleye son verilmesi gerektiğini belirtti.

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, başkent Beyrut'taki programını tamamlayarak Lübnan'dan ayrıldı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki 3 günlük resmi gezisini tamamladı. İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na geçen Papa'ya, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam eşlik etti.

Papa havalimanında yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlama alanına yaptığı ziyaretin kendisini derinden etkilediğini belirterek, 4 Ağustos 2020'de medyana gelen faciada hayatını kaybedenler için dua ettiğini söyledi. Lübnan'ın güneyinde 'gerilim ve istikrasızlık' yaşandığını kaydeden Papa, "Silahlı mücadelenin artık hiçbir fayda sağlamadığını kabul etmeliyiz. Silahlar öldürür, oysa müzakere, ara buluculuk ve diyalog yapıcıdır. Barışı yalnızca bir amaç olarak değil, aynı zamanda bir yol olarak seçelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
