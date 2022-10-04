"Pakistan'da insanların "İslam'a aykırı" diyerek yeni dikilen ağaçları söktüğü iddiası"

Sosyal medyada Pakistan'da müftünün verdiği "Çöller Allah'ındır isteseydi orayı da ağaçlandırırdı" dedikten sonra insanların yeni dikilen ağaçları söktüğü iddia edildi. Görüntü sosyal medyada birçok kez beğenildi ve paylaşıldı.

Zafer Partisi Kurucu üyesi Seyit Yücel twitter hesabından Pakistan'da çekilmiş bir görüntüyü paylaştı.Yücel, paylaşımına da şu notu yazdı. "Videodaki mevzu şu: Pakistan müftüsü fetva vermiş, "Çöller Allah'ındır isteseydi orayı da ağaçlandırırdı" demiş. Bu fetva üzerine Pakistanlılar büyük bir öfkeyle dikilen ağaçları söküyor ve çöp ediyorlarmış."

GÖRÜNTÜLER 2 YIL ÖNCEKİ PROTESTOLARA AİT

Paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak iddia doğru değil. Görüntülerdeki ağaçlar gerçekten sökülüyor olsa da, sebep ağaç dikiminin İslam'a aykırı olması değil. Hükümetin, fidanları tarım arazisine söz hakkı olanlara sormadan ekmiş olması gerekçesiyle protesto edilmesi.

YEREL KAYNAKLAR İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Öte yandan görüntüler 2 yıl önceye ait. Samaa TV, Pakistan Today ve Geo TV gibi Pakistan merkezli yayın kuruluşlarında olayın tamamen asılsız olduğunu sitelerine taşıdı. 2020 yılında gerçekleşen protestodaki görüntüler o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.