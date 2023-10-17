Özbekistan'ın tarihi şehirleri, yöresel lezzetleri dünyaya tanıtılıyor

Semerkant'ta dün başlayan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 25. Genel Kurulu toplantısı kapsamında Turizm Fuarı düzenlendi. Fuarda, Özbekistan'ın 14 bölgesi stant açtı. Bu stantlarda şehirlerin gelenekleri, yöresel lezzetleri, müzikleri ve kültürleri tanıtılıyor. Ülkedeki tarihi mekanların minyatürlerinden oluşan stantlara dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor.

Fuarda stantları ziyaret eden Özbekistan'ın Turizm Komitesi Şube Müdürü Temur Mırzayev, Türkiye Özbekistan halkının birbirine çok yakın olduğunu söyleyerek "Birbirimizden uzak olsak da dostluk ve tarih açısından birbirine yakın bir halkız. Türk ve Özbek havayollarının haftada yaklaşık 60 sefer gerçekleştirmesi Türklerle iyi ilişkilerimizin bir kanıtıdır. Artık her yıl Özbekistan'dan Türkiye'ye 300-400 bin turist geliyor, Türk turistler de Özbekistan'ı ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in de belirttiği gibi dünyanın 140'a yakın ülkesinden turizm sektörü liderlerinin ve konukların ziyareti, ürünlerimiz ve tarihi eserlerimiz hakkında tüm dünyaya geniş bilgi sağlanmasını mümkün kıldı. Bu toplantı sayesinde konuklar Özbekistan'ın 14 bölgesi hakkında bilgi alacak ve bu bölgelerle gelecekteki iş birliklerinin planlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

"TURİZM AÇISINDAN DÜNYANIN ZİRVESİNE ULAŞMAYI PLANLIYORUZ"

Toplantının Semerkant'ta yapılmasını önemli bir başarı olarak gördüğünü söyleyen Mırzayev, "İstanbul şehrinin mevcut koşullarını çok iyi biliyoruz ve gelecekte Semerkant şehrinde turistler için gerekli koşulları oluşturup turizm açısından dünyanın zirvesine ulaşmayı planlıyoruz. Bizi Türkiye'ye bağlayan birçok bağ var, tarihimiz ve dostluğumuzla birbirimize bağlıyız. Bu yıl Semerkant'ın dünyanın kültür turizmi şehri olması bizim için büyük bir başarıdır. Biz bu toplantıyı prestij ya da şan için düzenlemedik. Bu toplantı sayesinde birçok ülkeyle dostane ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve ekonomik iş birliği kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"BU TOPLANTILAR ÖZBEKİSTAN'IN TÜM BÖLGELERİNİN TURİZMİN KAPILARINI AÇACAK"

Ülkelerle dostane ilişkilere devam edeceklerini vurgulayan Mırzayev, "Turistlerin gelişleri dünya çapında istihdamın artmasına, yabancı dil bilen gençlerin kendi işini kurmalarına yardımcı oluyor. Bu, ekonomik kalkınmayı daha da artıracak. Türkiye'yi çok ziyaret ettim, ondan önce sadece İstanbul ana turizm şehriydi. Artık turistik fırsatlar Türkiye'nin uzak bölgelerine seyahat etmeyi mümkün kıldı. Eskiden turist 2-3 gün Türkiye'ye geliyordu, şimdi turist 1-2 ay Türkiye'de kalıyor. Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bu toplantılar Özbekistan'ın tüm bölgelerine turizmin kapılarını açmış olup, diğer ülkelerle olan dostane iş birliğimiz sonsuza kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

JİZZAX BÖLGESİNE 500 BİN TURİSTİN GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Fuarda stant açarak yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanıtan Jizzakh şehrinin Vali Yardımcısı Rahmonkulov Sindar Sultanovich ise "Toplantıda Jizzakh bölgemiz ürünlerini tanıtıyor. Dikkatimizi Jizzakh bölgesinin meşhur yerlerinden biri olan Zomin'e yoğunlaştırdık. Zomin'de bu yıl havalimanı, asma köprüler ve 'Afrasiyob' trenlerinin hizmete açılması, turizmin gelişmesine yönelik bir adımdır. 2024 yılı için 500 milyon dolarlık yatırım ve Jizzax bölgesine 500 bin turistin gelmesini planladık. Şu anda Jizzah bölgesinde misafirlere ve turistlere yönelik 36 otel var. Bu fuarlar aracılığıyla ilgi çekici yerleri yatırımcılara ve ziyaretçilere göstermeyi ve gelecekte onlarla çalışmayı planlıyoruz" dedi.

FERGANA'DA 5 TÜRK RESTORANI VAR

Özbekistan'ın Fergana şehrinden turizmci Sadafbek Husanboyev de "Toplantı aracılığıyla ilimizin turizm potansiyeline yönelik bilgi vermeyi ve gelecekte diğer ülkelerle iş birliği yapmayı planlıyoruz. Şu anda 6 ülkeyle iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu tür toplantıların ülkemizde yapılıyor olması yeni ortakların bulunmasına, Semerkant'ın turizm merkezine dönüşmesine büyük katkı sağlıyor. Fergana bölgesinde Türk yatırımcılarla iş birliği içinde çalışıyoruz. İstanbul-Fergana uçuşlarının bizlere ve Türk turistlere büyük kolaylık sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İlimizde Türklerin 5 restoranı müşterilere hizmet vermektedir. Gelecekte Türk yatırımcılarla iş birliği yaparak daha büyük başarılara imza atmayı planlıyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV VE POLOLİKASHVİLİ FUAR ALANINI GEZDİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili de dün fuar alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, turizm alanında ülkede birçok fırsatın bulunduğunu, Dünya Turizm Örgütü toplantısının bunları göstermek için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Fuarın ülkedeki 14 bölgenin turizm ve yatırım potansiyelini gösterdiğini aktaran Mirziyoyev, ziyaretçilerin şehirlerin doğal güzellikleri, turistik olanakları ve seyahat destinasyonlarına yönelik bilgi alabileceğini dile getirdi. Fuarda 2 milyar dolarlık potansiyel projenin yatırımcıların beğenisine sunulduğu ifade edildi.

2025 DÜNYA TURİZM BAŞKENTİ PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLUYOR

20 Ekim'e kadar devam edecek BMDTÖ Genel Kurulu, Semerkant'ta yeni inşa edilen 'İpek Yolu Semerkant' turizm bölgesinde bulunan Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Dün başlayan Genel Kurul kapsamında bugün Yatırım Forumu düzenlendi. 2 yılda bir düzenlenen BMDTÖ Genel Kurulu'nda, perşembe günü delegelerce bir sonraki toplantının yapılacağı şehir 2025 Dünya Turizm Başkenti olarak belirlenecek.