Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi'ni Özbekistan'da yapılmasını önerdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Orta Asya ve Körfez bölgesi arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını vurgulayarak, zirvenin sonuçlarının bölgedeki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Orta Asya- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi" İkinci Zirvesi'nin ülkesinde yapılmasını önerdi.

Mirziyoyev, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ilk kez düzenlenen "Orta Asya- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi" Zirvesi'nde konuştu.

Mirziyoyev konuşmasında, Orta Asya ve Körfez bölgesi halklarını çok eskiden beri yakın ticari ilişkiler, ortak değer ve gelenekler ile en önemlisi kutsal İslam dininin birbirine sıkı sıkıya bağladığını, bu ilişkilerin geliştirilmesinde tarihteki büyük alim ve ulemaların rolünün büyük olduğunu kaydederek, "İslam aleminin altı büyük hadis bilimi alimlerinden ikisinin Orta Asya topraklarında doğduğunu, kadim Buhara'nın "Kubbetü'l İslam" adıyla ün saldığını, Musa el-Harezmi, Ahmed Fergani, Ebu Reyhan Beruni, İbni Sina gibi büyük alimlerin paha biçilmez bilimsel eserlerini Arapça ortaya koyduğunu belirtti.

Günümüzde dünyadaki farklı tehlikelere rağmen Orta Asya ve Körfez bölgesinin barış, istikrar ve kalkınma bölgesi olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Büyük ekonomik, doğal ve entelektüel kaynaklara sahip olan Körfez ülkelerinin küresel istikrar ve enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolü kıyaslanamaz. Şu anda Orta Asya ve Körfez ülkeleri birbirlerini güvenilir ve uzun vadeli ortaklar olarak görüyor." dedi.

Özbekistan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin son yıllarda yeni bir düzeye ulaştığını, bölge ülkelerinin şirket ve bankaları katılımıyla ülkede hayata geçirilen ortak projelerin portföyüsünün 20 milyar doları aştığını ifade eden Mirziyoyev, bölgeler arasındaki yapıcı işbirliğinin geliştirilmesi için siyasi alanda çeşitli formatlarda kapsamlı ilişkilerin ilerletilmesini, yüksek teknolojiler ve yatırımlar alanındaki işbirliğinin pekiştirilmesini, ticaret ve ulaşım alanlarındaki ilişkilerin arttırılmasını, "Körfez - Orta Asya" ortak turistik destinasyonunu geliştirerek turizm alanlarındaki işbirliğinin daha da tekamül ettirilmesini istediklerini dile getirdi.

Mirziyoyev, ayrıca dünyada görülen İslamofobi vakalarıyla ortak mücadele etmeleri ve bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde pratik adımlar atmaları gerektiğini dile getirirken, Afganistan sorununa dikkati çekti ve bu ülkede barış sağlanmadan bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını aktardı.

Bu tür açık ve etkili toplantıların sürdürülmesi için bir sonraki zirvenin 2025'te Özbekistan'da yapılmasını öneren Mirziyoyev, "Bugünkü tarihi zirvemizin sonuçları hiç şüphesiz Körfez ve Orta Asya bölgeleri arasındaki çok taraflı ilişkilerin yepyeni bir boyuta taşınmasına hizmet edecektir." diye konuştu.