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Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı

Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
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Gürcistan'da evlatlık büyüdüğünü öğrenince 8 yıl boyunca öz ailesini arayan kadın, biyolojik babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş olduğunu öğrendi.

Gürcistan'da ilginç bir olay yaşandı. Evlatlık büyüdüğünü öğrenen gazeteci Tamuna Museridze, hem kendi öz ailesini bulmak hem de diğer evlat edinilmiş çocukların biyolojik ailelerine kavuşmasına yardımcı olmak için bir Facebook sayfası kurdu. Evlat edinildiğinden habersiz büyüyen Museridze, 8 yıl boyunca öz ailesini aradı.

Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı

YILLAR SONRA ÖZ BABASINI BULDU

Museridze'nin araştırmalarının ardından bir kadın, teyzesinin geçmişte hamileliği gizlediğini ve DNA testi yaptırmayı kabul ettiğini söyledi. Museridze, test sonuçlandığında kadının gerçekten annesi olduğunu anladı. Annesinden babasının Gurgen Korava adında bir adam olduğunu öğrendi.

Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı

FACEBOOK'TA ARKADAŞLARMIŞ

Babasını aramaya başlayan Museridze, hiç beklemediği bir yerden tanıdığını fark etti. Genç kadın, babası Korava ile 3 yıldır Facebook'ta arkadaş olduklarını anladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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