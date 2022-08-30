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Otobüs durağının çatısında twerk yapan genç kadının sonu kötü oldu

Dünya Haberleri

İngiltere'de 1966'dan bu yana düzenlenen Notting Hill Karnavalı sırasında otobüs durağının çatısında twerk yapan kadın, çatının çökmesi nedeniyle kendisini metrelerce yükseklikten yerde buldu.

İngiltere'de geleneksel olarak düzenlenen ve son 2 yıldan bu yana koronavirüs nedeniyle ertelenen Notting Hill Karnavalı başladı.

Otobüs durağının çatısında twerk yapan genç kadının sonu kötü oldu

OTOBÜSÜN ÜZERİNDE TWERK YAPMAYA BAŞLADILAR

Başkent Londra'da düzenlenen festivalde 7 kişilik bir arkadaş grubu otobüs durağının üzerine çıkarak twerk yapmaya başladı. Kalabalığa tezahürat yaparak el salladıkları sırada aniden otobüs durağının çatısı çöktü ve eğlenen gençler kendilerini yerde buldu.

Otobüs durağının çatısında twerk yapan genç kadının sonu kötü oldu

OTOBÜS DURAĞI ÇÖKÜNCE YERE DÜŞTÜLER

Otobüs durağının çökmesiyle birlikte çevredeki pek çok kişi grubun yardımına koştı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise duruma tepki gösterdi.

Otobüs durağının çatısında twerk yapan genç kadının sonu kötü oldu

Otobüs durağının çatısında twerk yapan genç kadının sonu kötü oldu

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