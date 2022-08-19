Ortalık savaş alanına döndü! Yağmacılar marketteki bütün ürünleri talan etti

Los Angeles'ta bulunan markete bir grup çete dadandı. Yağmacılar marketteki bütün ürünleri soyup soğana çevirdi. Marketten çıkan çete bir avuç sigara, atıştırmalık ve diğer mallarla kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Los Angeles'ta Harbour Gateway bölümündeki zincir markete bir grup çetenin girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Bir çoğu yüzünü saklama zahmetine girmeden çeşitli eşyaları kaptı. Marketteki tüm reyonları boşaltıp soyup soğana çevirdi.

MARKET GÖREVLİLERİNE EŞYA FIRLATTILAR

Yağmacılar, tarafından boşaltılan reyonlardan sonra kasanın arkasına geçen ve diğer taraftaki insanlara eşyaları fırlatan kabadayı grubu uslanmak bilmedi.

MARKETİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER

Grup, marketi talan ettikten sonra polis gelmeden kaçmayı başardı. Peşine markete polisin gelmesiyle zanlılar çoktan kaçmıştı. Bunun üzerine herhangi bir tutuklama yapılmadı. Ardından polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülere göre, yağmacılar marketten atıştırmalıklar, içecekler, sigaralar, piyango biletleri ve diğer malların tümünü alıp kayıplara karıştığı görülüyor. Bununla da yetinmeyip market çalışanlarına da ellerine ne geldiyse fırlattılar.