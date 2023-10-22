Orta Doğu'daki askeri hareketlilik artıyor: Alman özel kuvvetlerini taşıyan uçak Güney Kıbrıs'a indi

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik olası kara harekatı öncesi bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak aralarında uçak gemilerinin de olduğu ABD donanmasının Doğu Akdeniz'e intikali sonrası bir hamle de Almanya'dan geldi. Alman ordusu, özel kuvvet birliklerini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta İngiliz ve Amerikan özel kuvvetleri de bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması ve İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken, bölgedeki askeri hareketlilik artıyor. Son olarak Alman ordusu, özel kuvvet birliklerini Kıbrıs adasına gönderdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmeler Orta Doğu'yu karıştırdı.

ALMAN ÖZEL KUVVETLERİ GÜNEY KIBRIS'A İNDİ

Bölgede artan askeri hareketliliğe Alman ordusu da eklendi. Alman ordusuna mensup özel kuvvet birliklerini taşıyan bir uçak, Amerikan ve İngiliz askerlerinin de bulunduğu Güney Kıbrıs'taki bir askeri üsse iniş yaptı.

REHİNE KURTARMA OPERASYONLARINA KATILABİLİRLER

Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Alman özel kuvvetlerinin, Hamas'ın elinde tutulan Alman uyruklu rehinelerin kurtarılmasında İsrail ordusu ile birlikte çalışacağı iddia edilmişti.

ABD UÇAK GEMİLERİ BÖLGEDE

İsrail-Filistin çatışmasında Tel Aviv yönetimine tam destek veren ABD, aralarında USS Dwight D. Eisenhower ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerinin de bulunduğu büyük bir donanmayı Doğu Akdeniz'e göndermişti.