Ormanda ağaçların arasında belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki dev ayı zor zapt edildi

Tennessee eyaletinde bulunan Tusculum Üniversitesi kampüsü çevresindeki ormanlık alanda gece saatlerinde görülen dev ayı, köylülerin panik olmasına neden oldu. Yemeklerinin sık sık çalınması ve evcil hayvanlarının öldürülmesi üzerine ormana giden köylüler, çevrede ne olup bittiğini anlamak istedi. Bu sırada 500 kilogramlık dev ayı ile karşılaştılar.

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

Köylüler, ayıtı görmelerinin ardından polise ve Tennessee Yaban Hayatı Koruma Derneği yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, uzun uğraşlar sonucunda dev ayıyı kontrol altına alarak, rehabilitasyon merkezine götürdü.

ÇÖP YEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ

Yetkililer, bir ayı için en üst kilo sınırında olan ayının, evcil hayvan ve çöp yemeyi alışkanlık haline getirdiğini, evlere bu nedenle sık sık dadandığını açıkladı. Yakalanmasının ardından gerekli tedavisi yapılan ayı, Tennessee'deki Cherokee Ulusal Ormanı'nın uzak bir bölümünde yeniden doğaya salındı.

Haberler.com - Dünya