Haberler

Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı Haber Videosunu İzle
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da yaşayan 65 yaşındaki Chonthirot, ailesi tarafından ölü ilan edildi ve tabuta konuldu. Ancak, kremasyon için yola çıkarılan tabutun içinde uyanarak kapağı vurdu. Chonthirot, kuzey Tayland'daki Phitsanulok kentindeki evinde ölü ilan edildi ve ailesi tarafından yoksullara ücretsiz kremasyon hizmeti sunan bir tapınağa gönderildi.

  • 65 yaşındaki Chonthirot, ailesi tarafından ölü ilan edildikten sonra tabuta konuldu ve krematoryuma gönderilmek üzereyken tabutun içinde uyandı.
  • Chonthirot, Bang Yai Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı ve tapınak yetkilileri tedavi masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.
  • Şubat ayında Tayland'da 85 yaşındaki Pua Sriphueng de benzer şekilde ölü ilan edildikten sonra hayata döndü.

Tayland'da inanılmaz bir olay yaşandı, yaşlı kadını yakından tanıyanları hem korkuttu hem de şaşkına çevirdi. 65 yaşındaki Chonthirot, ailesi tarafından ölü ilan edildikten sonra tabutuna konuldu ve yakılmak üzere yola çıkarıldı. Ancak tapınağa ulaşmadan önce tabutun içinde uyanarak kapağa vurmaya başladı.

Chonthirot, kuzey Tayland'daki Phitsanulok kentindeki evinde 23 Kasım sabahı ölü ilan edildi. Ailesi onun huzur içinde öldüğüne inanarak beyaz tabuta koydu ve Bangkok'un kenarındaki, yoksullara ücretsiz kremasyon hizmeti sunan bir tapınağa dört saat süren bir yolculuk başlattı.

Ancak "ölü" olarak bilinen büyükannenin tabutun içinde hareket ettiği ve kapağa vurarak çevresindekileri şaşkına çevirdiği bildirildi. Görüntülerde Chonthirot'un tabutun içinde kıpırdadığı, yüzündeki sinekleri kovduğu görülürken ailesi inanılmaz bir şekilde izliyor.

Chonthirot'un küçük kardeşi 57 yaşındaki Mongkol, ablasının iki yıldır yatağa bağlı olduğunu ve sabah saat 2'de ölü bulunduğunu söyledi. Hatta ölümünü onaylayan belgeleri imzalayıp cenaze törenini gerçekleştirecek Budist rahibe vermiş.

Mongkol o anları şöyle anlattı:

"Şaşkındım, hem çok şaşırdım hem de mutlu oldum çünkü ablam hâlâ hayattaydı. Neredeyse şoktan bayılacaktım. Onun uyanması gerçekten bir mucize."

Tapınak görevlisi 27 yaşındaki Thammanoon, kremaya göndermeden önce tabutu salona taşımaya hazırlanırken içeriden hafif bir vurma sesi ve yardım çağrısı duyduğunu söyledi.

"Üzerini örten örtüyü kaldırdığımda hâlâ hareket ettiğini görünce donup kaldım. Bilinci yerindeydi, zayıf nefes alıyor ve başını sallıyordu ama konuşamıyordu. Daha önce böyle bir şey görmemiştim, çok şaşırdım," dedi.

Olayın ardından Chonthirot ambulansla Bang Yai Hastanesi'ne kaldırıldı. Tapınak yetkilileri tedavi masraflarını karşılayacaklarını açıkladı. Tapınak başrahibi, hayatında böyle bir olay görmediğini belirtirken, Chonthirot'a ikinci bir şans verilmiş olmasından dolayı ailenin çok mutlu olduğunu söyledi.

Benzer bir olay, Şubat ayında kuzeydoğu Tayland'da da yaşanmıştı. 85 yaşındaki Pua Sriphueng, 40 dakika ölü kaldıktan sonra hayata dönmüştü. Ailesi cenaze hazırlığı yaparken gözleri açık şekilde oturduğunu gördü. Daha sonra Sriphueng'in çocukça davranışlar sergilediği, şeker istediği ve önceden katılmadığı dini ritüellere katıldığı belirtilmişti.

Ölü zannedilen yaşlı kadın kremaya gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen yaşlı kadın kremaya gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen yaşlı kadın kremaya gönderilmek üzereyken canlandı

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Diri diri yakacaklardı kadını. Kemal Sunal'ın hortumlu mezar sahnesi gibide olmaz. Alttan kibriti çaktılarmı geri dönüşü yok.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürek dağladı
CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var

İsyan bayrağını çektiler! CHP'den Özgür Özel'e bir mektup daha
Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti

Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor

Bu kupa satışa çıkıyor
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.