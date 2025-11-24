Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Tayland'da inanılmaz bir olay yaşandı, yaşlı kadını yakından tanıyanları hem korkuttu hem de şaşkına çevirdi. 65 yaşındaki Chonthirot, ailesi tarafından ölü ilan edildikten sonra tabutuna konuldu ve yakılmak üzere yola çıkarıldı. Ancak tapınağa ulaşmadan önce tabutun içinde uyanarak kapağa vurmaya başladı.

Chonthirot, kuzey Tayland'daki Phitsanulok kentindeki evinde 23 Kasım sabahı ölü ilan edildi. Ailesi onun huzur içinde öldüğüne inanarak beyaz tabuta koydu ve Bangkok'un kenarındaki, yoksullara ücretsiz kremasyon hizmeti sunan bir tapınağa dört saat süren bir yolculuk başlattı.

Ancak "ölü" olarak bilinen büyükannenin tabutun içinde hareket ettiği ve kapağa vurarak çevresindekileri şaşkına çevirdiği bildirildi. Görüntülerde Chonthirot'un tabutun içinde kıpırdadığı, yüzündeki sinekleri kovduğu görülürken ailesi inanılmaz bir şekilde izliyor.

Chonthirot'un küçük kardeşi 57 yaşındaki Mongkol, ablasının iki yıldır yatağa bağlı olduğunu ve sabah saat 2'de ölü bulunduğunu söyledi. Hatta ölümünü onaylayan belgeleri imzalayıp cenaze törenini gerçekleştirecek Budist rahibe vermiş.

Mongkol o anları şöyle anlattı:

"Şaşkındım, hem çok şaşırdım hem de mutlu oldum çünkü ablam hâlâ hayattaydı. Neredeyse şoktan bayılacaktım. Onun uyanması gerçekten bir mucize."

Tapınak görevlisi 27 yaşındaki Thammanoon, kremaya göndermeden önce tabutu salona taşımaya hazırlanırken içeriden hafif bir vurma sesi ve yardım çağrısı duyduğunu söyledi.

"Üzerini örten örtüyü kaldırdığımda hâlâ hareket ettiğini görünce donup kaldım. Bilinci yerindeydi, zayıf nefes alıyor ve başını sallıyordu ama konuşamıyordu. Daha önce böyle bir şey görmemiştim, çok şaşırdım," dedi.

Olayın ardından Chonthirot ambulansla Bang Yai Hastanesi'ne kaldırıldı. Tapınak yetkilileri tedavi masraflarını karşılayacaklarını açıkladı. Tapınak başrahibi, hayatında böyle bir olay görmediğini belirtirken, Chonthirot'a ikinci bir şans verilmiş olmasından dolayı ailenin çok mutlu olduğunu söyledi.

Benzer bir olay, Şubat ayında kuzeydoğu Tayland'da da yaşanmıştı. 85 yaşındaki Pua Sriphueng, 40 dakika ölü kaldıktan sonra hayata dönmüştü. Ailesi cenaze hazırlığı yaparken gözleri açık şekilde oturduğunu gördü. Daha sonra Sriphueng'in çocukça davranışlar sergilediği, şeker istediği ve önceden katılmadığı dini ritüellere katıldığı belirtilmişti.