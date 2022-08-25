Öldü sanıldı! Küçük kız cenazesinde uyandı

Akıllara durgunluk veren olay Meksika'nın Villa de Ramos kentinde yaşandı. 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada, doktorlar ilk müdahaleyi yapsa da ailesine kızlarını daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye etti.

BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine anne ve küçük kızını başka bir hastaneye götürmek için yola koyuldu. Burada doktor, 3 yaşındaki Camila'ya ağrı kesici ve ateş düşürücü verip hastaneden taburcu etti. Annesine, kızına bol bol su içirmesini, meyve yedirmesini önerdi.

ANNESİNİ ZORLA UZAKLAŞTIRDILAR

Ancak küçük kız, ilaçlara rağmen kusmaya devam etti. Ailesi daha da endişelenirken bu kez acil servisin yolunu tuttu. Annesi. "Kızıma oksijen vermeleri uzun sürdü" dedi. Hemşirelerin kızının damarını bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

10 dakika sonra hemşire sonunda damara ulaşmayı başarırken, küçük kızın annesinden ayrıldığı belirtildi. Anne, "Hala bana sarılıyordu, onu zorla alıp götürdüler. 'Huzur içinde yatmasına izin vermelisin' dediler" dedi.

SU KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ

Annenin, kızından ayrı ve kilitli bir odada tutulduğu ortaya çıkarken, buradan kaçan anne kızını görmek istedi ama bir türlü başaramadı. Saatler sonra ise kendisine kızının su kaybı nedeniyle öldüğü söylendi.

HALÜSİNASYON GÖRÜYORSUN DEDİLER

Büyük bir üzüntü yaşayan aile, ertesi gün cenaze töreni için bir araya geldiğinde hayatlarının şokunu yaşadı. Anne Mendoza, küçük kızının tabutunun penceresinin buğulandığını fark etti. Şok içerisinde durumu yakınlarıyla paylaşırken, ona halüsinasyon gördüğü söylendi. Çaresiz anne, onları dinledi, tabutu açmaktan vazgeçti.

KÜÇÜK KIZIN NABZININ ATTIĞI FARK EDİLDİ

Ancak Camila'nın babaannesi küçük kızın gözlerini hareket ettirdiğini söylediğinde her şey bir anda değişti. Bir anda cenaze töreni karıştı, Hemen tabutu açan aile, küçük kızlarının nabzının attığını fark etti. Ambulans çağrıldı. Ölmediği anlaşılan küçük kız, acil şekilde yine Salinas de Hidalgo hastanesine götürüldü.