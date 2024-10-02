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Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

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İran'ın İsrail'i süpersonik Fettah-1'lerin de aralarında olduğu 200 füzeyle vurduğu misilleme saldırısı sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Demir Kubbe savunma sistemini delen füzelerin hedeflere düştüğü anlarda binlerce İsrailli panik içinde sığınaklara akın ederken bu kişilerden birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu iddia edildi. Kabine üyelerinden birinin sızdırdığı iddia edilen görüntü İsrail'de yeni bir krizin fitilini ateşleyecek gibi.

İran'ın İsrail'e 200'e yakın balistik füzeyle düzenlediği saldırı Tel Aviv ve birçok kentte büyük paniğe yol açtı. İran füzelerinin Demir Kubbe savunma sistemini delerek hedeflere düştüğü anlar sosyal medyada büyük ses getirirken binlerce İsrailli panik içinde sığınaklara akın etti.

SERT AÇIKLAMALAR SONRASI OLAY GÖRÜNTÜ

Sığınağa kaçanlardan birinin de, haftalardır İran'a karşı sert açıklamalar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu iddia edildi.

Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

TOPLANTI İLK KEZ SIĞINAKTA YAPILDI

İran'ın onlarca füzeyle düzenlediği saldırıya hazırlıksız yakalanan Netanyahu ve kabinesi, yaklaşık 1 yıldır süren savaşta ilk defa bakanlar kurulu toplantısını sığınakta düzenledi.

NETANYAHU'NUN ELLERİNİN TİTREDİĞİ GÖRÜLDÜ

İsrail televizyonu Channel 12, kabinenin sığınakta toplandığını ve bunun "önemli bir gece" olacağını duyurdu. Netanyahu'nun saldırı sonrası İran'a yanıt verirken elinin titrediği anlar da sosyal medyaya yansıdı. İsrail, İran'ın füzelerinin yarattığı hasarla ilgili açıklama yapmazken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde füzelerin Nevatim dahil bazı hava üslerine ve askeri tesislere düştüğü anlar paylaşıldı.

Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

200'DEN FAZLA FÜZE ATILDI

İran'ın iki saldırıda 200'den fazla füze fırlattığı belirtilirken Kudüs'te ülkenin birçok yerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail'in Tel Aviv'de bulunan en büyük havalimanı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Devrim Muhafızları saldırıda İsrail'in askeri üslerini hedef aldıklarını belirtti.

Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Binyamin Netanyahu Orta Doğu Politika İsrail Kabine Dünya İran

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Yorumlar (18)

dehide:

Bunlar böyle korkak işte. Reis gibi yürekli adam yok. Fetö saldırısı sırasında meydanlardaydı halkla beraber savaştı.

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EMRAH:

2 milyar müslümanın onurunu İran koruyor...

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Ali Can:

Belli ki İran artık demiş; Big bro madara olduk dünyaya ilişkimiz açığa çıktı, ben caddelere parklara füze atayım sende bir koridordan kaçıyor pozları ver medyaya, itibarımızı kurtar :))

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VATOZZ:

Korkak köpek

82
8
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Şanssız Dertli:

Vah be sen bu hallere mi düşecekti ey netanyahu

48
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Mustafa Üresin:

SONUÇ ? İtrail masum çocuk rolüne büründü yine .

40
7
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Koray Çal:

eee bı işler masum insanları vurmakla olmuyo karsisinda ne bı düzenli ordu var hiç bişey yok uçak yok helikopter yok asker yok İran füze attı gotleri tutusdu korkak herifler

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4
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Alparslan Dursun:

Noldu netanyahu hani üstün ırktınız ıslah edicilerdiniz ??

11
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Murat Türkoğlu:

Eşeğin sidiğindeki saman çöpüne binmiş sinek kendini kaptan ı derya sanırmış ..

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2
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Perwer:

Bahaneye kılıf algısı

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4
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