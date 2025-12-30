Öcalan'ın mesajında Suriye ve SDG'ye atıf: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Pkk lideri Abdullah Öcalan, yeni yıl sebebiyle paylaştığı mesajında, Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart mutabakatına ilişkin görüşlerine de yer verdi.

Suriye'de yıllarca süren "tekçi, baskıcı ve kimlikleri inkâr eden" yönetim anlayışının Kürtler dahil ülkedeki tüm halkların "özgürlük ve eşitlik talebini daha da güçlendirdiğini" söyleyen Öcalan şöyle devam etti:

"SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir.

"Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır.

"10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır."

Öcalan, Türkiye'nin bu süreçte "kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesinin hayati önemde" olduğunu kaydetti.

"Yeni yıl savaşın değil barışın yılı olsun" dileğinde bulunan Öcalan, geçen yüzyıl boyunca "emperyalist saldırılar ile iç içe gelişen milliyetçiliğin" Ortadoğu'yu "derin çatışmalar, yıkımlar ve toplumsal yarılmalarla karşı karşıya bıraktığını" söyledi.

"Bugün bölgede yaşanan mezhepçilik ve etnik milliyetçiliklerin tümü, köklerini bu yakın ve acı dolu tarihten almaktadır. Ne yazık ki hegemonik sistemin 'böl, yönet ve tahrik et' stratejisi farklı biçimler altında sürdürülmektedir" dedi.

Öcalan bu nedenle "Barış ve Demokratik Toplum" perspektifini çatışmaların önüne geçebilecek bir "panzehir" olarak tanımladı.

Kürt meselesinin çözümünün "ancak toplumsal barış ve demokratik uzlaşı ile mümkün olduğunu" söyleyen Öcalan, "Sorunun çatışma, savaş, askeri ve güvenlikçi yöntemlerle değil; halkların iradesini esas alan demokratik bir zemin üzerinden ele alınması hayati önemdedir" mesajını paylaştı.

Komisyonun ortak raporu bekleniyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 15 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan'a seslenerek örgütü tasfiye çağrısı yapmasının ardından yeni bir süreç başlamıştı.

Bunun ardından Şubat 2025'te Öcalan, örgüte "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısı yapmıştı.

PKK, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etmiş ve çağrının gereklerine uyacağını açıklamıştı.

Örgütün Türkiye'den silahlı güçlerini çekme çalışmaları sürerken, yeni çözüm sürecine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması için TBMM'de komisyon kuruldu.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen tüm siyasi partiler önerilerini Meclis Başkanlığı'na iletti.

Şimdi partilerin önerileri doğrultusunda hazırlanacak ortak rapor bekleniyor.

Rapor, Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak.