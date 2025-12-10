Nobel töreninde büyük kriz! Barış Ödülü'nü kazanan Machado kayıp

Norveç'te salı günü düzenlenmesi beklenen basın toplantısı, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun nerede bulunduğuna dair belirsizlik yüzünden son anda iptal edildi.

"NEREDEN OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR BİLGİMİZ YOK"

Yetkililer, ödül töreni öncesi kamuoyu karşısına çıkması beklenen Machado'nun Oslo'ya gelip gelmediğine dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Nobel Komitesi de Machado'nun törene katılımının hâlâ "net olmadığını" duyurdu. Eğer lider Oslo'ya ulaşabilseydi, ocak ayından bu yana ilk kez görüntülenmiş olacaktı.

MUHALEFETİN EN GÜÇLÜ FİGÜRLERİNDEN BİRİ

10 Ekim'de Barış Ödülü'ne layık görülen Machado, Venezuela'da demokrasiyi yeniden tesis etmeyi amaçladığını savunan muhalefetin en güçlü figürlerinden biri olarak biliniyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu otoriter yönetimle suçlayan Machado, Ağustos 2024'ten bu yana kamuoyu önüne çıkmamıştı. En son ocak ayında Caracas'ta düzenlenen bir protestoda görülmüştü.

NORVEÇ'E GİTMESİ HALİNDE "FİRARİ" SAYILACAK

Venezuela yönetimi, muhalif liderin olası yurtdışı seyahatine ilişkin baskıyı artırarak Machado'nun Norveç'e gitmesi hâlinde "kaçak" sayılacağını duyurdu. Başsavcı Tarek William Saab, Machado hakkında terörizm, komplo ve nefret kışkırtıcılığı suçlamaları bulunduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da Machado'nun seyahat planlarına dair "bilgilerinin olmadığını" söyleyerek belirsizliği daha da derinleştirdi.

VENEZUELA SİYASETİNDE GENİŞ YANKI UYANDIRACAK

Uzmanlar, Machado'nun Oslo'ya gidip gitmemesinin yalnızca törende değil, Venezuela siyasetinde de geniş yankı uyandırabileceğini belirtiyor. Georgetown Üniversitesi'nden Michael Shifter, muhalif liderin sürgünde etkinliğini korumasının zor olacağını ancak ülkesine dönmesinin de "ciddi riskler taşıdığını" ifade ediyor. Ülkedeki ekonomik kriz ve güvenlik baskısının sürdüğü ortamda Machado'nun uzun süredir sessiz kalması, muhalefetin ivmesini zayıflatmış durumda. Yakın çevresi ise Nobel ödüllü liderin sürgünü istemediğini ve ülkesine dönmeyi hedeflediğini dile getiriyor.

OSLO'DA ORTAYA ÇIKACAK MI?

Tören yaklaşırken gözler hâlâ Oslo'ya çevrilmiş durumda. Nobel Komitesi'nin de yanıtlayamadığı kritik soru ise aynı: Maria Corina Machado Oslo'da ortaya çıkacak mı, yoksa Nobel ödüllü lider gizemini korumaya devam mı edecek?