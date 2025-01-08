New York'ta evsiz adamı tekmeleyen polis memuruna büyük tepki

New York sokaklarında geçtiğimiz gün yaşanan bir olay, toplumsal duyarlılığı bir kez daha tartışmaya açtı. Soğuk havada çöp poşeti içinde uyuyan bir evsiz vatandaş, bir polis memuru tarafından tekmelenerek uyandırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Manhattan'ın işlek caddelerinden birinde siyah bir çöp poşetine sarılı halde uyuyan evsiz adam, devriye gezen polis memuru tarafından fark edildi. Ancak memurun, adamı uyandırmak için seçtiği yöntem büyük tepki topladı. Polis, evsiz vatandaşı ayağıyla iterek uyandırmaya çalıştı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, "İnsanlık dışı bir davranıştı. Polis memuru, karşısındakinin bir insan olduğunu unutmuş gibiydi. Daha nazik bir şekilde uyandırabilirdi" dedi.

New York Polis Departmanı (NYPD) sözcüsü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görüntülerin incelendiğini açıkladı. Sözcü, "Memurlarımızdan her zaman profesyonel ve saygılı davranmalarını bekliyoruz. Bu olayı ciddiyetle araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Evsizlere yardım kuruluşları ise olaya tepki göstererek, kış aylarında sokakta yaşayan insanlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Kuruluş temsilcileri, New York'ta yaklaşık 70 bin evsiz olduğunu ve bu insanların çoğunun barınaklarda yer bulamadığı için sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.