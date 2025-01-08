Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak

New York'ta evsiz adamı tekmeleyen polis memuruna büyük tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta soğuk havada çöp poşeti içinde uyuyan bir evsiz vatandaş, devriye gezen bir polis memuru tarafından tekmelenerek uyandırıldı. Olayın cep telefonuyla kaydedilmesi üzerine büyük tepki toplandı ve New York Polis Departmanı tarafından soruşturma başlatıldı. Evsizlere yardım kuruluşları, kış aylarında sokakta yaşayan insanlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

New York sokaklarında geçtiğimiz gün yaşanan bir olay, toplumsal duyarlılığı bir kez daha tartışmaya açtı. Soğuk havada çöp poşeti içinde uyuyan bir evsiz vatandaş, bir polis memuru tarafından tekmelenerek uyandırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Manhattan'ın işlek caddelerinden birinde siyah bir çöp poşetine sarılı halde uyuyan evsiz adam, devriye gezen polis memuru tarafından fark edildi. Ancak memurun, adamı uyandırmak için seçtiği yöntem büyük tepki topladı. Polis, evsiz vatandaşı ayağıyla iterek uyandırmaya çalıştı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, "İnsanlık dışı bir davranıştı. Polis memuru, karşısındakinin bir insan olduğunu unutmuş gibiydi. Daha nazik bir şekilde uyandırabilirdi" dedi.

New York Polis Departmanı (NYPD) sözcüsü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görüntülerin incelendiğini açıkladı. Sözcü, "Memurlarımızdan her zaman profesyonel ve saygılı davranmalarını bekliyoruz. Bu olayı ciddiyetle araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Evsizlere yardım kuruluşları ise olaya tepki göstererek, kış aylarında sokakta yaşayan insanlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Kuruluş temsilcileri, New York'ta yaklaşık 70 bin evsiz olduğunu ve bu insanların çoğunun barınaklarda yer bulamadığı için sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

New York'ta evsiz adamı tekmeleyen polis memuruna büyük tepki

New York'ta evsiz adamı tekmeleyen polis memuruna büyük tepki

New York'ta evsiz adamı tekmeleyen polis memuruna büyük tepki
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

Vicdan yok bunların çogunda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten

Son Dakika Haberleri

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı? TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı ŞİFRESİZ İZLE! A SPOR Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı, HD izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.