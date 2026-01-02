Haberler

New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

Güncelleme:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin yemin töreninde gözler, eşi Rama Duwaji'nin giydiği yaklaşık 630 dolarlık lüks çizmeye çevrildi. New York Post'un haberine göre, Duwaji'nin seçimi sosyal medyada hızla tartışma konusu oldu ve Mamdani'nin sosyalist söylemleriyle uyumlu olup olmadığı sorgulandı.

New York'un ilk sosyalist ve müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani yemin ederek görevine başladı.

NYC Başkanlığında henüz bir günün doldurmayan Mamdani'ye ABD basınından "hoşgeldin" haberleri de yapılmaya başlandı.

Yapılan ilk haberlerden biri Mamdani'nin yemin töreninde eşi Rama Duwaji'nin giydiği çizmeler oldu.

New York Post'un haberine göre çizmeler İspanya ve Portekiz merkezli Miista markasına aitti ve 630 dolara satılıyordu.

Habere göre, Duwaji'nin tercihimarkanın "Shelley Boots" tasarımından yana oldu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

6 cm topuklu, sebze tabanlı dana derisi ve hafızalı köpük taban özelliklerine sahip çizme, Mamdani'nin kira artışlarını durdurma ve ekonomik eşitsizlikle mücadele gibi politikalarıyla çeliştiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirildi.

Bazı kullanıcılar, pahalı çizmeyi bir "çelişki" olarak değerlendirirken, diğerleri moda tercihinin politika duruşuyla bağlanamayacağını savundu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Twitter'da bazı kullanıcılar şöyle yorum yaptı: "Mamdani'nin 'herkes için uygun fiyatlı yaşam' politikası bir şov mu? Eşi 630 dolarlık çizme giymişken New York'ta kiralar tavan yapıyor."

Buna karşılık destekçiler, moda eleştirilerini önemsiz bir detay olarak değerlendirdi.

DUWAJİ VE MARKADAN SES YOK

Tören sırasında giyilen çizmenin kendisine ait olup olmadığı veya hediye olarak verilip verilmediği konusunda henüz Duwaji ve Miista markasından resmi bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (5)

Kenan polat:

bizdekileri gelip bir görün, bir çantaya 50 bin dolar verenler var ..

12
1
yanıtYanıtla
Yucel C:

para mı 630 dolar. bizim First Lady bundan yıllar yıllar önce 50 bin liralık ayakkabı ve çanta kullanıyordu.

11
1
yanıtYanıtla
Hayırlı Günler:

31 bin lira para mi? Ben de sandim 310 bin lira.

4
0
yanıtYanıtla
Efe35:

izmir buca belediye başkanı maaş ödeyemiyor bayan arkadaşı ile tatile gidiyor. Sorsan buda sosyalist müsliman

3
1
yanıtYanıtla
Letgohesap null:

500 dolar amerikadaki durumu iyi olanlar için hiçbirşey gelin bide bizdekilere bakın bakalim ayakkabilari ne kadar?

3
0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

