Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

İsrail hükümetinin direktifleri doğrultusunda IDF, Suriye güçlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafede toplanmasını engellemekle görevlendirildi. Buna ek olarak ordu, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölge boyunca ilave karakollar inşa etmeye hazırlanıyor.

İSRAİL'E SIZMALARI ÖNLEMEKLE YÜKÜMLÜLER

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İsrail ordusu, sınır çitinden Suriye'nin 5 kilometre içine kadar tüm tampon bölgeyi kontrol ediyor. Üç IDF tugayı burada açıkça konuşlanmış durumda ve diğer görevlerinin yanı sıra İsrail'e sızmaları önlemekle de yükümlüler. Ordu aynı zamanda Suriyelilerin de bu bölgeye girmesini engelliyor, ancak 8 kilometrelik bölge içinde ikamet edenler istisna tutuluyor.

GÜVENLİK BÖLGESİ TANIMLANDI

Buna ek olarak, İsrail ordusu sınırdan 15 kilometreden daha az olan bölgeyi, IDF'nin Suriye ordusu mensuplarının girmesine izin vermediği bir güvenlik bölgesi olarak tanımladı. IDF ayrıca Suriye birliklerinin sınırdan 65 kilometre uzaklığa, Şam-Süveyda yoluna kadar rampalar ve füzeler gibi uzun menzilli silahlar yerleştirmesini de engelliyor. Ancak İsrail ordusu şu andan itibaren polis güçlerinin sınırdan 15-65 kilometre uzaklıktaki bölgeye girmesine izin vermeyi planlıyor.

SAVUNMA BAKANI ŞARA'YI HEDEF ALDI

Bu sabah İsrail ordusunun eski Suriye ordusu mevzilerinin bulunduğu yeri ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, burada açıklamalarda bulundu. Katz, şunları söyledi: "El Colani (Ahmed Şara) her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, IDF'nin Hermon'un zirvesinden kendisini izlediğini görecek ve Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerine karşı korumak için burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde olduğumuzu hatırlayacaktır."

İsrail ordusunun Suriye'de sınırsız bir süre kalmaya hazır olduğunu belirten Katz, "Hermon'daki güvenlik bölgesini elimizde tutacağız ve Suriye'nin güneyindeki tüm güvenlik bölgesinin silahlardan ve tehditlerden arındırıldığından emin olacağız" diye ekledi.