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Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

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İsrail ordusu, Suriye güçlerinin sınırdan 65 kilometre uzakta toplanmasını engelleme konusunda görevlendirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ordu, Suriye hükümetinin Şam'ın güneyine uzun menzilli silahlar yerleştirmesine engel olmak için bölgede yeni karakollar kuracak.

İsrail hükümetinin direktifleri doğrultusunda IDF, Suriye güçlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafede toplanmasını engellemekle görevlendirildi. Buna ek olarak ordu, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölge boyunca ilave karakollar inşa etmeye hazırlanıyor.

İSRAİL'E SIZMALARI ÖNLEMEKLE YÜKÜMLÜLER

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İsrail ordusu, sınır çitinden Suriye'nin 5 kilometre içine kadar tüm tampon bölgeyi kontrol ediyor. Üç IDF tugayı burada açıkça konuşlanmış durumda ve diğer görevlerinin yanı sıra İsrail'e sızmaları önlemekle de yükümlüler. Ordu aynı zamanda Suriyelilerin de bu bölgeye girmesini engelliyor, ancak 8 kilometrelik bölge içinde ikamet edenler istisna tutuluyor.

Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

GÜVENLİK BÖLGESİ TANIMLANDI

Buna ek olarak, İsrail ordusu sınırdan 15 kilometreden daha az olan bölgeyi, IDF'nin Suriye ordusu mensuplarının girmesine izin vermediği bir güvenlik bölgesi olarak tanımladı. IDF ayrıca Suriye birliklerinin sınırdan 65 kilometre uzaklığa, Şam-Süveyda yoluna kadar rampalar ve füzeler gibi uzun menzilli silahlar yerleştirmesini de engelliyor. Ancak İsrail ordusu şu andan itibaren polis güçlerinin sınırdan 15-65 kilometre uzaklıktaki bölgeye girmesine izin vermeyi planlıyor.

SAVUNMA BAKANI ŞARA'YI HEDEF ALDI

Bu sabah İsrail ordusunun eski Suriye ordusu mevzilerinin bulunduğu yeri ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, burada açıklamalarda bulundu. Katz, şunları söyledi: "El Colani (Ahmed Şara) her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, IDF'nin Hermon'un zirvesinden kendisini izlediğini görecek ve Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerine karşı korumak için burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde olduğumuzu hatırlayacaktır."

İsrail ordusunun Suriye'de sınırsız bir süre kalmaya hazır olduğunu belirten Katz, "Hermon'daki güvenlik bölgesini elimizde tutacağız ve Suriye'nin güneyindeki tüm güvenlik bölgesinin silahlardan ve tehditlerden arındırıldığından emin olacağız" diye ekledi.

Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Musa 40 sene Firavuna azap inmesi için dua etse de duası kabul olmamış. Kırk yıl sonra azap inince, Hz. Musa demiş ki : "Allah'ım neden 40 yıl bekledin?" Buyurdu ki: "Ne kadar kötü birisi olsa da annesine iyi davranıyordu. Annesi ölünce azabı indirdim. Netanyahu için de azap inecektir. Allah'ın belirlediği bir zaman mutlaka vardır.

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Haber Yorumlarıruzga_r_23:

kendi topraklarında kendi insanı vahşice kalt eden bu işid terorist sıra israile gelince sesi bile çıkmıyor.

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

netanyahu yaparım diyor da yapar, gerisi hikaye yazar.. o kadar masum insanlar öldürüldü devletlerin gigi çıkmadı ya utanıyoruz.

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Haber YorumlarıDelololiko:

Bilerek kışkırtıyor. Ki daha toparlanmadan içerdeki hainlerle saldırsın. Ve toparlanmadan bitirsin. Ama istediği kadar şimdilik havlasın. Tam kontrol sağlandığında sıra onlara gelecektir.

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Haber YorumlarıBlue Dream:

Ortadoğu’da İsrail’den habersiz kuş uçmaz.Şara İsrail’in adamı .Neye kafa tutuyormuş ? böyle algı haberleri yaparak insanların aklıyla dalga geçmeyin

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

kuklanın biri gitti diğeri geldi ayrıca gelen kulkla daha tehlikeli bir terörist

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

türkiye itrailden yana tutumunu değiştirmedikçe itrail böyle huzursuzluk çıkarmaya devam edecektir.

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Haber YorumlarıMr Camel:

it iti ısırmaz bunlar karşılıklı havlar sadece

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

İstediğiniz kadar kendinize yer hazırlayın.Hepiniz mezarlara mahküm olacaksınız.O zaman göreceksiniz neyin ne olduğunu.Bizlerde bekliyoruz.

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Hani harita yeşile bürünmüştü.

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