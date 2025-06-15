Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırısında Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik ismi öldürürken misilleme korkusu yaşayan Başbakan Netanyahu'nun ülkeden kaçtığı iddia edildi.

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Radar haritalarında hükümet uçağının Ben Gurion'dan havalanarak Atina'ya gittiği görülürken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olası bir İran saldırısından kaçmak için böyle bir hamlede bulunduğu ifade edilmişti.

UÇAĞIN KİMİ TAŞIDIĞI MERAK KONUSU

Netanyahu'nun uçağı Atina'da ilk kez görüntülendi. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda hükümet uçağının Atina'da olduğu görülürken uçağın kimi taşıdığı ise merak konusu.

"BAKANLARIN AİLELERİ ATİNA'YA GETİRİLDİ"

Bazı kaynaklar Netanyahu'nun ülkeyi enkaza çeviren saldırılardan kaçarak Atina'ya gittiğini ifade ederken İsrail basını ise uçağın kabine üyelerinin ailelerini daha güvenli bir ülke olan Yunanistan'a taşıdığı iddiasında bulunuyor.