Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
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Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
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İsrail'in İran Genelkurmay Başkanı dahil çok sayıda kritik ismi öldürdüğü saldırıya misilleme geleceği korkusuyla ülkeden kaçtığı iddia edilen Başbakan Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi. Ben Gurion'dan havalanarak Yunanistan'a vardığı radar haritalarına da yansıyan hükümet uçağının Netanyahu'yu mu yoksa kabine üyelerinin ailelerini mi Atina'ya getirdiği henüz netlik kazanmadı.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırısında Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik ismi öldürürken misilleme korkusu yaşayan Başbakan Netanyahu'nun ülkeden kaçtığı iddia edildi.

Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

RADARA DA YANSIDI

Radar haritalarında hükümet uçağının Ben Gurion'dan havalanarak Atina'ya gittiği görülürken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olası bir İran saldırısından kaçmak için böyle bir hamlede bulunduğu ifade edilmişti.

Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

UÇAĞIN KİMİ TAŞIDIĞI MERAK KONUSU

Netanyahu'nun uçağı Atina'da ilk kez görüntülendi. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda hükümet uçağının Atina'da olduğu görülürken uçağın kimi taşıdığı ise merak konusu.

Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

"BAKANLARIN AİLELERİ ATİNA'YA GETİRİLDİ"

Bazı kaynaklar Netanyahu'nun ülkeyi enkaza çeviren saldırılardan kaçarak Atina'ya gittiğini ifade ederken İsrail basını ise uçağın kabine üyelerinin ailelerini daha güvenli bir ülke olan Yunanistan'a taşıdığı iddiasında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

kaçmış göt korkussundan

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKAPENİN NE FARKI VAR İSRAİLDEN BİZİM FİLİSTİN HALKINDAN

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Haber Yorumlarıknn_karani:

bu çakal kaçiyor bu hesap vermeli

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

türkiyede saglam biri olsa yunanistana 2 ajan gönderiir öldürtürdü ama yapmaz abd kızar ona dinlesin devam etsin onları

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Resme bak gelecekte kimlerle savaşacağını gör.YPG o savaş için tasfiye edilmedi.

Yorum Beğen13
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