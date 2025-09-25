Haberler

Netanyahu'nun Uçağı UCM Kararı Nedeniyle Farklı Rota İzledi

Netanyahu'nun Uçağı UCM Kararı Nedeniyle Farklı Rota İzledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı nedeniyle ABD'ye giderken farklı bir rota izledi ve Avrupa üzerinden değil, Akdeniz'den geçerek New York'a uçtu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı nedeniyle ABD'ye giderken farklı bir rota izledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı nedeniyle farklı bir rota izledi. Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'na katılmak için gece saatlerinde Tel Aviv'den ABD'ye hareket ettiği bildirildi.

Netanyahu, New York'a hareketinden önce havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Netanyahu, 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze konusunda Tel Aviv'in 'hedeflerini' görüşeceklerini aktardı.

'Flight Radar' sitesindeki haritaya göre, Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti. Uçağın, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanarak, Fransa hava sahasına girmediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler

Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.