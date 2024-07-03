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Netanyahu İsrailli yetkililere cevap verdi: Savaş bitmeyecek

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İsrail Başbakanı Netanyahu, New York Times gazetesine İsrail'in savaşı bitireceği yönünde bilgi veren İsrailli yetkililere cevap vererek, böyle bir şey olmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, New York Times gazetesine İsrail'in savaşı bitireceği yönünde bilgi veren ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkililere cevap vererek, "Bu isimsiz kaynakların kim olduğunu bilmiyorum ama şunu net bir şekilde ifade etmek için buradayım. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

ABD merkezli New York Times gazetesi haberinde, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli üst düzey emekli ve mevcut 6 askeri personelin, İsrail'in savaşı bitirmek istediğini bu durumun Gazze'deki 120 kadar İsrailli esirin geri getirilmesi için en iyi yol olduğunu söylediklerini belirtti. Haberde ayrıca, Lübnan'da Hizbullah ile olası bir kara savaşı başlamadan önce İsrail ordusunun 'dinlenmeye' ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

"HEDEFİMİZE ULAŞMADAN SAVAŞI BİTİRMEYECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iddialara cevap vererek, "New York Times'a bilgi veren isimsiz kaynaklar İsrail'in tüm hedeflerine ulaşmadan savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu isimsiz kaynakların kim olduğunu bilmiyorum ama şunu net bir şekilde ifade etmek için buradayım: Böyle bir şey olmayacak. İsrail, Hamas'ın yok edilmesi ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması da dahil olmak üzere tüm hedeflerine ulaştığında savaş sona erecektir.

Hükümet IDF'yi bu savaş hedeflerine ulaşması için yönlendirmiştir ve IDF de bu hedeflere ulaşmak için tüm araçlara sahiptir. Ne New York Times'ta ne de başka bir yerde yenilgi rüzgarlarına teslim olmayacağız. Biz zafer ruhundan ilham alıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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