Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi talimatını verdi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, ordudan Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye yönelik hazırlık yapmasını istediği öğrenildi. Bu işgal planının, hâlâ esirlerin tutulduğu bölgeleri de kapsayacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'e "Bu plana karşı çıkıyorsanız görevinizden ayrılın" mesajı gönderdi. Netanyahu'nun kısa süre içinde üst düzey yetkililerle bir araya gelerek Gazze'de atılacak yeni adımları ve esirlerin durumunu görüşeceği belirtildi.

Hamas ise İsrail'in tehditlerini ciddiye almadıklarını açıklayarak "Bu tür tehditler kararlarımızı etkilemez" dedi. İsrailli bir yetkili ise, "Hamas esirleri teslim olmadan bırakmayacak, biz de teslim olmayacağız. Eğer şimdi harekete geçmezsek esirler açlıktan ölecek ve Gazze Hamas'ın kontrolünde kalacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun kapalı toplantılarda "Gazze'nin işgali" ifadesini kullandığı, plan hayata geçerse İsrail ordusunun şu an yüzde 75'ini kontrol ettiği bölgenin tamamında hakimiyet kuracağı kaydedildi. Ancak İsrail ordusu bu plana karşı çıkıyor ve Hamas'ın altyapısının tamamen temizlenmesinin çok uzun süreceğini belirtiyor.

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında aylardır devam eden ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Hamas, yeniden müzakere için yüzlerce yardım tırının Gazze'ye girişine izin verilmesini şart koşuyor. Ancak uluslararası yardım kuruluşları, yardımların Hamas'a geçmeden bölgeye ulaştırılması için çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta Hamas, Gazze'deki açlık krizini göstermek amacıyla zayıf düşmüş esirlerin görüntülerini paylaştı. Kızılhaç, bu esirlere doğrudan yardım göndermeyi kabul etti ancak Hamas, yardımların sadece İsrail'in geçiş koridorlarını tamamen açması ve hava saldırılarını durdurması halinde izin verileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler ise temmuz ayında yaptığı açıklamada, Gazze'deki nüfusun yarısından fazlasının açlık tehlikesi altında olduğunu duyurdu.