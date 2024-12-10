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Netanyahu hakim karşısına çıktı

Netanyahu hakim karşısına çıktı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv'deki Bölge Mahkemesi'ne gelerek hakim karşısına çıktı. Duruşma, güvenlik gerekçesiyle yeraltında bulunan bir salonda yapıldı.

Suriye ve Gazze'de operasyonlarına devam eden İsrail'de sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv'deki mahkemeye ulaştı. Mahkemeye çıkmasını defalarca ertelemeye çalışan Netanyahu, İsrail'in ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk başbakanı oldu. Netanyahu üç ayrı davada rüşvet, dolandırıcılık ve kamu güvenini ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya.

ON BİNLERCE DOLARLIK PURO VE ŞAMPANYALARI KABUL ETTİ

Netanyahu, milyarder bir Hollywood yapımcısından, kişisel ve ticari çıkarları konusunda kendisine yardımcı olması karşılığında on binlerce dolar değerinde puro ve şampanya kabul etmekle suçlanıyor. Ayrıca kendisi ve ailesi hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında medya patronları için avantajlı düzenlemeleri teşvik etmekle de suçlanıyor.

Netanyahu hakim karşısına çıktı

"CADI AVI" İDDİASI

Suçlamaları reddeden 75 yaşındaki Netanyahu, bunun düşman bir medya ve uzun süreli iktidarını devirmek isteyen önyargılı bir hukuk sistemi tarafından yürütülen bir cadı avı olduğunu iddia ediyor. İfadesi, kendisi ve ailesinin etrafında yıllarca dönen skandalları da kapsıyor.

Netanyahu hakim karşısına çıktı

"KAÇMIYORUM"

Netanyahu, mahkemeye en son haziran 2023'te, İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısıyla başlayan savaştan önce çıkmıştı. Başbakan dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Mahkemede konuşacağım. Kaçmıyorum" demişti.

İSTİFA ETMESİ GEREKMİYOR

Hakim karşısına çıkan Netanyahu'nun lehine bir yasa da bulunuyor. İsrail yasalarına göre suçlanan başbakanların istifa etmesi gerekmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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