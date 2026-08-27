Himalayalar'da Sel ve Toprak Kayması: Nepal ve Tibet'te 1300'den Fazla Kayıp

(ANKARA) - Nepal ve Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Himalayalar'da meydana gelen sel ve toprak kaymasının ardından kayıp kişi sayısına ilişkin farklı rakamlar açıklanırken, sayının şu aşamada kesin olarak tespit edilemediği bildirildi. Yetkililer ilk belirlemelere göre Nepal'de 826, Çin'in Tibet bölgesinde 558 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Nepal ve Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Himalayalar'da meydana gelen büyük sel felaketinde, çamur ve kaya kütlesinin nehre sürüklenmesi sonucu bölgedeki yerleşimlerde ve ulaşım bağlantılarında büyük hasar oluştu.

Batı medyasına konuşan Nepalli yetkililer, felaketin ardından 826 kişinin kayıp olduğunu açıklarken; Çin devlet televizyonu CCTV ise Tibet'in Gyirong ilçesinde alınan ilk sonuçlara göre 558 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Nepal polisi, ellerindeki kesin verilere göre ülkedeki kayıpların yaklaşık 500'ünün yabancı olduğunu bildirdi. Kayıp turistler arasında Hindistan'dan 177, ABD'den 63, Avustralya'dan 34, İngiltere'den 33 ve Kanada'dan 25 kişinin bulunduğu açıklandı. Çin'de ise kayıp 558 kişiden 260'ının yabancı uyruklu olduğu, ülkede üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nepal'de 5 binden fazla asker ve polisin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 125 kişinin kurtarıldığı, bunların 20'sinin yabancı olduğu açıklandı. En fazla etkilenen bölgelere helikopterlerle çadır, gıda ve diğer acil yardım malzemeleri ulaştırılırken, mahsur kalan binlerce kişiye havadan yardım gönderildi.

Nepal Başbakanı Balendra Shah da felaketten en fazla etkilenen bölgelerden Nuwakot'u ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Polis, can kaybının 165'in üzerine çıkabileceğini belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölü ve kayıp sayılarının değişebileceği ifade edildi.

İlk değerlendirmelerde, bölgede meydana gelen depremin bir buzulun alt bölümünün çökmesine ve ardından sel oluşmasına yol açmış olabileceği belirtilmişti. Ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), başlangıçta 4,4 olarak bildirilen sismik hareketliliğin depremden ziyade buzul kaya ve buz kütlesinin çökmesiyle oluşan enerji olduğunu açıkladı.

TİBET-NEPAL SINIRINDA RİSK SÜRÜYOR

Çinli yetkililer, Tibet'in Gyirong ilçesinde, sel ve toprak kaymasının meydana geldiği Tibet-Nepal sınır kapısının yukarısında hala su tutan bir göl bulunduğunu ve gölün yeni bir risk oluşturabileceğini bildirdi. Felakette hayatını kaybeden ve kaybolanların önemli bölümünün, Hindular ve Budistler başta olmak üzere farklı dinler açısından kutsal kabul edilen Tibet'teki Kailash Mansarovar bölgesine hac ziyareti gerçekleştiren kişiler olduğu belirtildi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından ABD'nin 500 bin dolar yardım sağlayacağı ve bir afet müdahale danışmanı göndereceği açıklandı. Birleşmiş Milletler ekiplerinin de bölgedeki topluluklara yardım ulaştırmak üzere personel ve malzeme gönderdiği bildirildi. Felaketin ardından bölgeden yayımlanan görüntülerde, çamur, kaya ve su kütlelerinin binaları ve araçları sürüklediği, bazı yerleşimlerin tamamen sular ve çamur altında kaldığı görüldü.

YARDIMLAR GÖNDERİLİYOR

Neepal'e komşu ülkelerden yardımlar gönderilmeye başlandı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nepal'e yönelik 37,5 ton HADR malzemesi, ilaç ve gıda paketini taşıyan ikinci bir uçak az önce havalandı" dedi.

Kaynak: ANKA